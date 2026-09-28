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رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان گفت: در پنج ماهه امسال، کشفیات قاچاق در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد افزایش یافته و کشفیات در حوزه گمرکی نیز حدود ۲.۵ برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند اظهار کرد: پلیس امنیت اقتصادی با هدف حمایت از فعالیتهای سالم اقتصادی، تسهیل فرآیندهای تجاری و مقابله با قاچاق کالا و ارز و جرایم و مفاسد اقتصادی در استان فعالیت میکند.
وی افزود: یکی از اولویتهای پلیس امنیت اقتصادی، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و رفع موانع موجود در چرخه تولید، توزیع، صادرات و واردات است و در این راستا نشستهای متعددی با دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف برگزار میشود.
سرهنگ دریکوند ادامه داد: در مواردی که مشکلات فعالان اقتصادی در سطح استان قابل حل باشد، موضوع با دستگاه مربوطه مطرح و برای رفع آن اقدام میشود و چنانچه مسائل نیازمند تصمیمگیری در سطح ملی باشد نیز از طریق دستگاههای ذیربط پیگیری و منعکس خواهد شد.
رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قاچاق کالا میتواند آثار مستقیمی بر فعالیت واحدهای تولیدی، اشتغال و خروج ارز از کشور داشته باشد لذا برخورد با قاچاقچیان بهویژه در حوزههای سازمانیافته در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار دارد.
افزایش ۷ درصدی کشفیات قاچاق سوخت
وی بیان کرد: در پنج ماهه نخست امسال، در حوزه قاچاق سوخت نیز میزان کشفیات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود هفت درصد افزایش یافته است.
رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق سوخت گفت: قاچاق سوخت موجب هدررفت سرمایه ملی و منابع یارانهای کشور میشود و پلیس با اولویت قرار دادن این موضوع، اقدامات لازم را برای شناسایی و برخورد با عوامل قاچاق انجام داده است.
دریکوند همچنین به کشفیات مربوط به دستگاههای استخراج رمز ارز اشاره کرد و افزود: استفاده غیرمجاز از برق برای فعالیت دستگاههای استخراج رمز ارز بهویژه در شرایط ناترازی انرژی، آسیب قابل توجهی به منابع برق کشور وارد میکند.
کشف یکهزار و ۴۶۰ دستگاه استخراج رمز ارز
وی با بیان اینکه خوزستان در زمینه کشف دستگاههای استخراج رمز ارز در شمار استانهای برتر کشور قرار دارد گفت: در پنج ماهه امسال یکهزار و ۴۶۰ دستگاه استخراج رمز ارز توسط پلیس در استان کشف شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود پنج درصد افزایش داشته است.
رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با بیان اینکه این اقدامات با همکاری دستگاههای مرتبط انجام شده است افزود: هماهنگی با سازمان برق و سایر دستگاههای ذیربط در شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز نقش مهمی داشته است.
سرهنگ دریکوند در ادامه به عملکرد پلیس امنیت اقتصادی در گمرکات استان اشاره کرد و گفت: در پنج ماهه امسال میزان کشفیات در حوزه گمرکی نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲.۵ برابر افزایش داشته است که عمده این موارد مربوط به تخلفات و جرایم گمرکی بوده است.
وی افزود: پلیس امنیت اقتصادی در تمامی گمرکات استان خوزستان حضور دارد و هدف از این حضور ضمن مقابله با تخلفات و جرایم گمرکی، تسهیل فرآیند فعالیت تجار و فعالان اقتصادی قانونمند و فراهم کردن شرایط مناسب برای صادرات و واردات است.
رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با اشاره به ظرفیت مرزهای شلمچه و چذابه گفت: تلاش شده است با نظارت بر فرآیندهای تجاری، زمینه استفاده بهتر از ظرفیتهای مرزی استان و تسهیل مبادلات اقتصادی فراهم شود.
دریکوند همچنین درباره نقش گمرک بندر امام خمینی(ره) در تامین کالاهای اساسی کشور اظهار کرد: حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق این بندر وارد میشود و به همین دلیل هرگونه اختلال در فرآیند ورود و ترخیص کالا میتواند آثار گستردهای در سطح ملی داشته باشد.
وی ادامه داد: در همین راستا و با توجه به شرایط ویژه کشور در دوره جنگ، با همکاری دستگاههای مرتبط و دستگاه قضایی، قرارگاه تسهیل در خروج کالا در بندر امام خمینی(ره) تشکیل شد که این اقدام به تسریع روند ورود و خروج کالاهای اساسی کمک کرد.
رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان با اشاره به نظارت بر فرآیندهای گمرکی گفت: مواردی همچون کماظهاری، عدم اظهار کالا، مغایرت کالا با اظهارنامه و ورود کالاهای ممنوعه یا قاچاق از جمله موضوعاتی است که در فرآیند نظارت پلیس مورد توجه قرار دارد.
شرایط برای خروج غیرقانونی کالا دشوارتر شده است
دریکوند افزود: هدف پلیس این است که فعالیتهای تجاری در گمرکات در چارچوب قانون و بدون اعمال سلیقه یا انحصار افراد خاص انجام شود و در عین حال با تخلفات و جرایم اقتصادی برخورد قانونی صورت گیرد.
وی درباره وضعیت قاچاق در مرزهای زمینی خوزستان نیز گفت: با بهبود انسداد مرزها، شرایط برای خروج غیرقانونی کالا دشوارتر شده است و تغییر سیاستهای ارزی و کاهش اختلاف قیمت برخی کالاها نیز در کاهش انگیزه قاچاق موثر بوده است.
رییس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان اضافه کرد: در حوزههایی مانند قاچاق دام، دارو و سوخت نیز اقدامات نظارتی و مقابلهای ادامه دارد و پلیس با همکاری دستگاههای مرتبط تلاش میکند از هدررفت منابع و سرمایههای ملی جلوگیری کند.
سامانه پیامکی ۳۰۱۱۰ پل ارتباطی مردم با پلیس امنیت اقتصادی
دریکوند با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در مقابله با جرایم اقتصادی گفت: تخلفاتی مانند اختلاس، فرار مالیاتی، زمینخواری، تبانی، رشوه و اخلال در نظام اقتصادی از جمله موضوعاتی هستند که همکاری مردم و دستگاههای مسئول در شناسایی و برخورد با آنها اهمیت زیادی دارد.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان میتوانند موارد مشکوک مرتبط با جرایم و تخلفات اقتصادی را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۱۱۰ و راههای ارتباطی پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا موضوع در کوتاهترین زمان بررسی و در صورت احراز تخلف یا جرم، اقدامات قانونی با هماهنگی مرجع قضایی انجام شود.
بر اساس این گزارش استان خوزستان با جمعیت بیش از پنج میلیون نفر و دارا بودن بنادر، گمرکات و شرکت های عظیم نفتی، فولادی، پتروشیمی و نیشکری یکی از استان های مهم و استراتژیک کشور به شمار میرود.