به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با بیان اینکه هشدار‌های هواشناسی در خصوص وقوع پدیده ال نینو صادر شده است،طبق پیش‌بینی‌های هواشناسی از تقریباً نیمه‌های آبان ماه تا نیمه‌های آذر ماه بارش‌های فرانرمال در استان یزد خواهیم داشت، افزود: برای اینکه جلوگیری کنیم از ورود سیلاب و بتوانیم آب های سطحی را هدایت کنیم تمهیداتی برای ترمیم و بهسازی رودخانه‌های فصلی، پل‌ها و بند‌های خاکی صورت گرفته است، دستگاه هایی مثل اداره کل منابع طبیعی استان و شرکت آب منطقه‌ای استان، اقداماتی را انجام داده اند، تیم‌های ارزیابی و پایش فنی تشکیل شده است، دائماً بر مسیرها، سیل‌بندها نظارت می‌کنند و نقاط ضعفی را که در بارش‌های سال‌های گذشته و مشکلاتی که داشتیم شناسایی شده است.

بالاکتفی ادامه داد: یک سری مشکلات رفع شده است و یک سری موارد هم هست، رودخانه‌های زیادی در استان یزد داریم، رودخانه‌ها و مسیرها خشک است ولی فصل بارش‌ها طغیان می‌کند و سیل‌بند‌ها و بند‌های خاکی را داریم، تیم‌های ارزیابی نظارت دارند و فرمانداران تشکیل تیم‌هایی داده اند که در هر شهرستان این بازدید‌هایی انجام می شود و نواقص برطرف میشود تمام مشکلات رفع می شود و نقاط حادثه‌خیز در سطح شهر‌ها هم بررسی شده است و اقدامات لازم صورت گرفته است.

بالاکتفی گفت: بعد از سیلاب سال ۱۴۰۱ ، نقاطی که آب جمع می‌شد و مشکلاتی که وجود داشت و به عنوان نقاط حادثه‌خیز بود تمام این کار‌ها با توجه به طرح‌های هدایت و دفع آب‌های سطحی که در شهر‌ها و روستا‌ها تهیه شد، شروع کردند نقاط حادثه‌خیز شناسایی شده را رفع خطر بکنند ، تا بتونیم آب‌های سطحی را هدایت کنیم تا تخریبی در محیط‌های شهری و روستایی ایجاد نشود.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد افزود: پدیده ال‌نینو پدیده‌ای است که در آن ما بارش‌های فرانرمال داریم. یعنی بیشتر از آن اگر ما یک بارش متوسط در سال داریم، فرض کنیم ۵۰ میلیمتر در سال برای یزد، در طول سال آبی، این بارش یک متوسط افزایشی خواهیم داشت و مدت زمانش هم در مدت زمان کمتر و میزان بارش بیشتر ممکن است به صورت رگباری اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه برداشت منابع آب ، خشکسالی‌های متعدد داشتیم و زمین های خشک و فشرده خود باعث میشود که نفوذپذیری آب کمتری داشته باشیم و یک بارش کوچکی هم که اگر اتفاق بیفتد باعث ایجاد روان آب و سیلاب می شود.

بالاکتفی گفت: بحث اصلی ما این است که مردم از این موضوع کاملاً آگاه شوند تا همکاری بهتری با مجموعه مدیریت بحران استان داشته باشند، نقش مردم خیلی می‌تواند مهم باشد مردم به توصیه‌ها و هشدار‌ها گوش بدهند و تمام اخبار و هشدار‌ها از منابع رسمی پیگیری شود.