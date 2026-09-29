به مناسبت هفته دفاع مقدس؛
عیادت بسیجیان یاسوجی از خانه سالمندان
بسیجیان پایگاه اسوه شرف آباد یاسوج از سالمندان ساکن درخانه سالمندان این شهر عیادت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم بهرامی مسئول پایگاه اسوه شرف آباد یاسوج گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هدف برانگیختن حس نوع دوستی در دل جوانان، جمعی از بسیجیان از سالمندان شهر یاسوج عیادت کردند.
ابراهیم بهرامی افزود: این اقدام با هدف رعایت احترام نسبت به سالمندان و به ویژه رعایت احترام ومحبت نسبت به پدر ومادر انجام شد.
وی ادامه داد: وقتی فردی پا به سن میگذارد، احساس نیاز بیشتری برای برقراری ارتباط با دیگران پیدا میکند.
توزیع میوه و خوراکی و اجرای سرود و تئاتر طنز از جمله برنامه هایی بود که بسیجیان برای سالمندان اجرا کردند.
عیادت بسیجیان یاسوجی از خانه سالمندان عیادت بسیجیان یاسوجی از خانه سالمندان عیادت بسیجیان یاسوجی از خانه سالمندان عیادت بسیجیان یاسوجی از خانه سالمندان عیادت بسیجیان یاسوجی از خانه سالمندان