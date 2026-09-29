به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، ابراهیم بهرامی مسئول پایگاه اسوه شرف آباد یاسوج گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هدف برانگیختن حس نوع دوستی در دل جوانان، جمعی از بسیجیان از سالمندان شهر یاسوج عیادت کردند.

ابراهیم بهرامی افزود: این اقدام با هدف رعایت احترام نسبت به سالمندان و به ویژه رعایت احترام ومحبت نسبت به پدر ومادر انجام شد.

وی ادامه داد: وقتی فردی پا به سن می‌گذارد، احساس نیاز بیشتری برای برقراری ارتباط با دیگران پیدا می‌کند.

توزیع میوه و خوراکی و اجرای سرود و تئاتر طنز از جمله برنامه هایی بود که بسیجیان برای سالمندان اجرا کردند.