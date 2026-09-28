به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و باغ های دزفول با شیوه و شگرد مشخص در سطح این شهرستان موضوع دستگیری سارقان در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پاسگاه شمس آباد با استفاده از تسلط اطلاعاتی خود، تحلیل شیوه و شگرد‌های سرقت از اماکن خصوصی و باغ ها موفق شدند هویت و محل اختفاء ۳ سارق مرتبط را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی در عملیات‌هایی منسجم و غافلگیرانه آنها را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی دزفول با اشاره به کشف مقادیری اموال مسروقه از جمله پمپ‌های آب شیرآلات، لوله‌های آب کابل برق و دیگر اموال استفاده شده در باغ های این شهرستان از مخفیگاه متهمان و همچنین توقیف یک دستگاه مورسیکلت پلاک مخدوش بکار رفته در سرقت‌ها تصریح کرد: سارقان در تحقیقات و بررسی‌های بعمل آمده پلیس به ۶ فقره سرقت از باغ ها و اماکن خصوصی در این شهرستان اعتراف کردند.

سرهنگ بردیا در پایان به سوابق کیفری متهمان و بازسازی صحنه‌های جرم اشاره و اظهار داشت: در این خصوص پرونده مقدماتی تشکیل و متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و از آن طریق روانه زندان شدند.