استاندار البرز گفت: اجتماع بزرگ جان فدایان البرزی نباید صرفاً به برگزاری یک مراسم یا رزمایش محدود شود، بلکه باید به یک فرهنگ عمومی در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خدمت‌رسانی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، مجتبی عبداللهی در نشست شورای اداری استان که با محوریت برنامه‌ریزی برای برگزاری اجتماع بزرگ ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان» البرز برگزار شد، با اشاره به فلسفه شکل‌گیری این پویش اظهار کرد: «جان‌فدا» ریشه در دست‌نوشته و کلام معروف سردار شهید حاج قاسم سلیمانی خطاب به ملت ایران دارد؛ جایی که ایشان تأکید کرده بود جان او و امثال او بارها فدای مردم ایران باشد.

وی افزود: این مفهوم به مرور از یک شعار فراتر رفت و به یک گفتمان تبدیل شد؛ گفتمانی که بر ایثار، فداکاری، خدمت بی‌قید و شرط، حفظ امنیت مردم و قرار دادن آسایش و آرامش آنان در اولویت تأکید دارد.

استاندار البرز با اشاره به استقبال گسترده مردم از پویش «جان‌فدا» گفت: میلیون‌ها نفر در کشور در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز برای مشارکت در این پویش اعلام آمادگی کرده‌اند. در استان البرز نیز شمار ثبت‌نام‌کنندگان به بیش از یک میلیون نفر رسیده است.

عبداللهی ادامه داد: این ظرفیت عظیم مردمی باید به شکل صحیح سازماندهی و برای تقویت تاب‌آوری کشور مورد استفاده قرار گیرد. شرایط امروز کشور ایجاب می‌کند که از ظرفیت مردم در کنار ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مختلف برای آمادگی در برابر حوادث و شرایط احتمالی استفاده کنیم.

استاندار البرز تأکید کرد: موضوع اصلی این برنامه، نمایش توان مردمی و تقویت انسجام اجتماعی است. باید نشان دهیم که مردم ایران در شرایط مختلف در کنار یکدیگر قرار دارند و برای حفظ کشور، امنیت، آرامش و منافع ملی آماده مشارکت هستند.

عبداللهی با بیان اینکه تاب‌آوری یکی از موضوعات مهم پیش‌روی کشور است، گفت: آمادگی در حوزه پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و مقابله با شرایط احتمالی تنها وظیفه دستگاه‌های اجرایی نیست و باید از ظرفیت گسترده مردم نیز در این زمینه استفاده شود.

وی افزود: «جان‌فدا» نباید صرفاً به یک رزمایش چندساعته محدود شود و پس از پایان برنامه کنار گذاشته شود. ما باید این مفهوم را به جامعه ببریم و آن را به یک فرهنگ تبدیل کنیم؛ فرهنگی که در آن هر فرد، دستگاه و مجموعه‌ای بتواند در حوزه فعالیت خود مصداقی برای خدمت و فداکاری پیدا کند.

استاندار البرز ادامه داد: جان‌فدایی تنها در عرصه نظامی معنا ندارد، بلکه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز می‌توان برای آن مصداق تعریف کرد. مدیر اقتصادی، پزشک، صنعتگر، معلم، رسانه و هر فردی که برای حل مشکل مردم تلاش می‌کند، می‌تواند در مسیر این فرهنگ نقش داشته باشد.

عبداللهی با اشاره به ضرورت استفاده از این ظرفیت در حوزه اقتصادی گفت: مدیران باید با حضور میدانی در واحدهای تولیدی و صنعتی، مشکلات آنها را پیگیری کنند و در حوزه تأمین کالا و دارو نیز نظارت و پیگیری مستمر داشته باشند. اینها مصادیق خدمت و همان روحیه‌ای است که باید در قالب فرهنگ «جان‌فدا» نهادینه شود.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تبیین این گفتمان اظهار کرد: رسانه‌ها باید ابعاد مختلف این حرکت مردمی را برای جامعه تبیین کنند و نشان دهند که «جان‌فدا» تنها یک عنوان برای یک مراسم نیست، بلکه می‌تواند به یک فرهنگ عمومی در مسیر خدمت به مردم تبدیل شود.