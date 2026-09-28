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به گفته سرکنسولگری ایران در دوبی، بخش انتقال خودرو در سامانه میخک موقتاً از دسترس خارج شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دوبی اعلام کرد سامانه میخک برای عرضه خدمات کنسولی فعال است و فقط بخش مربوط به انتقال خودروی ایرانیان مقیم به علت بهروزرسانی، موقتاً از دسترس خارج شده است
بر اساس این اطلاعیه، در حال حاضر امکان دریافت هیچگونه کد رهگیری مرتبط با انتقال خودرو از طریق سامانه میخک وجود ندارد، اما دیگر بخشهای این سامانه بدون مشکل فعال هستند.
سرکنسولگری تأکید کرده است پس از پایان بهروزرسانی و اعلام وزارت امور خارجه، جزئیات مربوط به فعالشدن دوباره بخش خودرو اطلاعرسانی خواهد شد.