۱۲ درصد جمعیت کردستان سالمند هستند
مدیرکل بهزیستی کردستان: نزدیک به ۱۲ درصد جمعیت استان را افراد بالای ۶۰ سال تشکیل میدهند و باید برای نیازهای این جمعیت در سالهای آینده برنامهریزی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان
، رسولی در ویژه برنامه گرامیداشت هفته دفاع مقدس و هفته سالمند با بیان این مطلب گفت: ۲۵ سال آینده یک سوم از جمعیت کشور را سالمندان تشکیل خواهند شد.
ماموستا خالدی امام جمعه موقت سنندج هم اظهار داشت: سالمندان پیشکسوتان جامعه هستند که با بهرهگیری از تجربیات آنان میتوان جامعه را به سوی پیشرفت و موفقیت سوق داد.
ماموستا خالدی به ایستادگی رزمندگان ایران در مقابل متجاوزان اشاره کرد و افزود: این رزمندگان با کمک مردمی که بیش از ۲۰۰ شب است در میدان ایستادهاند، پیروز خواهند شد.
سرهنگ اسماعیلی فرمانده بسیج ناحیه سنندج نیز هفته سالمند را فرصتی برای تجلیل از سالها تلاش و تجربه بیان کرد.