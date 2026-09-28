

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم بدرقه دوومیدانی کاران ناشنوا اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا مالزی به مناسبت هفته دفاع مقدس و هفته ناشنوایان دوشنبه ۶ مهر با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین حسنخانی، معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش، حبیب ستوده نژاد مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران، مهدی میرجلیلی رییس سازمان بسیج ورزشکاران کشور، محمد پرگر رییس کنفدراسیون ورزش ناشنوایان آسیا و برخی از روسای فدراسیون‌های ورزشی در محل فدراسیون ورزش ناشنوایان برگزار شد.

مسعود فراهانی طجر، رییس فدراسیون ناشنوایان در این مراسم گفت: اگر جامعه امکانات مناسب را در اختیار ورزشکاران قرار دهد، آنها می‌توانند در بالاترین سطح به رقابت بپردازند و قهرمان شوند؛ اما پشت سر هر قهرمانی، مسیری طولانی از استمرار در تمرین، آمادگی، برنامه‌ریزی و حمایت خانواده و مربیان قرار دارد.

وی افزود: موفقیت یک ورزشکار حاصل همکاری مجموعه‌ای است که در کنار او قرار گرفته‌اند؛ از خانواده و مربی گرفته تا هیئت استانی و فدراسیون. وظیفه ما این است که مسیر قهرمانان را منسجم، عادلانه و پایدار کنیم و شرایطی فراهم آوریم که استعداد‌های ورزشی بتوانند با آرامش و تمرکز، مسیر قهرمانی خود را طی کنند.

وی گفت: امروز شما تنها یک ورزشکار نیستید و از این لحظه مسئولیتی فراتر از یک رقابت فردی بر دوش شماست. شما نماینده خانواده، مربی، استان و ایران هستید و زمانی که لباس تیم ملی را بر تن می‌کنید، نام ایران را نمایندگی می‌کنید.

وی افزود: مدال هدف است، اما شایستگی، اخلاق و جوانمردی ارزش‌هایی هستند که برای یک ورزشکار باقی می‌مانند و از اهمیت بیشتری برخوردارند.

فراهانی طجر نصریح کرد: برای یک ورزشکار، لحظه‌ای که پرچم کشور بر فراز سکو قرار می‌گیرد و سرود ملی نواخته می‌شود، لحظه‌ای فراموش‌نشدنی است. این لحظه را هدف قرار دهید و با تمام توان تلاش کنید تا پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در میدان‌های قهرمانی با اقتدار به اهتزاز درآید.

او تاکید کرد: به دنیا نشان دهید که فرزندان ایران برای افتخارآفرینی همواره در میدان حضور دارند.

رییس فدراسیون ورزش ناشنوایان افزود: در کنار بدرقه قهرمانان، باید مسئولیت خودمان را نیز جدی بگیریم. معتقدم قهرمان باید دغدغه‌ای جز رقابت و آماده‌سازی برای مسابقه نداشته باشد و این وظیفه ماست که با برنامه‌ریزی مناسب، موانع را برطرف کنیم، امکانات لازم را فراهم آوریم و در برابر عملکرد خود پاسخگو باشیم.

وی تصریح کرد: هدف ما ایجاد ساختاری روشن و عادلانه است تا هیچ ورزشکاری به دلیل محل زندگی یا کمبود امکانات از مسیر پیشرفت و قهرمانی باز نماند.

فراهانی طجر ادامه داد: قانون‌مداری، شفافیت، عدالت و پاسخگویی از اصولی هستند که با جدیت دنبال خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم این اصول در تمامی سطوح ورزش مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: ورزش ناشنوایان ظرفیت بزرگی برای افتخارآفرینی کشور دارد، اما شکوفایی این ظرفیت نیازمند حمایت مستمر و نگاه بلندمدت است. انتظار ما این است که حمایت از ورزش ناشنوایان به یک مقطع زمانی محدود نشود، بلکه در زمینه اعتبارات، اردو‌های آماده‌سازی، تجهیزات تخصصی، حمایت از استان‌ها و آینده قهرمانان استمرار داشته باشد.

فراهانی طجر افزود: قهرمانی در روز مسابقه ساخته نمی‌شود، بلکه حاصل ماه‌ها تمرین، آمادگی و برنامه‌ریزی است. ورزشکاران با وجود محدودیت‌ها تلاش خود را انجام می‌دهند، اما برای حمایت مؤثر از آنها، همراهی و حمایت وزارت ورزش نیز ضروری است.

میرجلیلی: بالاتر از مدال، اخلاق و پهلوانی است

در ادامه رییس سازمان بسیج ورزش کشور گفت: پرچمی که دیروز در دست قهرمانان و رزمندگان این سرزمین بود، امروز در دستان قهرمانان عرصه ورزش قرار دارد و این موضوع پیام مهمی از جنس اراده، ایستادگی، مقاومت و خواستن را به همراه دارد.

او افزود: شما ورزشکاران در مکتب اهل‌بیت (ع) تربیت شده‌اید، در فرهنگ عاشورا پرورش یافته و در مدرسه انقلاب رشد کرده‌اید و همزمانی هفته دفاع مقدس با روز جهانی ناشنوایان را می‌توان پیامی از جنس اراده و مقاومت دانست.

میرجلیلی خاطرنشان کرد: روزگاری رزمندگان ما در عملیات‌های شبانه و در دل تاریکی، با رعایت اصول امنیتی، عملیات‌های بزرگی را به اجرا گذاشتند و فریاد‌های رسای پیروزی و فتح را رقم زدند. امروز شما نیز با همین اراده در میدان‌های ورزشی حضور پیدا می‌کنید و برای افتخارآفرینی کشور تلاش می‌کنید.

قهرمانان ناشنوای ایران، سفیران شایستگی و پهلوانی در میدان‌های جهانی

در ادامه حجت الاسلام محمد حسنخانی با اشاره به سختی‌ها و مجاهدت‌های ورزشکاران ناشنوا به عنوان سفیران ایران در عرصه‌های بین‌المللی اظهار کرد: ایران سرزمینی با قدمت و تمدنی چند هزار ساله است و نمایندگان آن در عرصه ورزش، با رشادت‌ها و افتخارات خود، پرچم مقدس کشورمان را به اهتزاز درمی‌آورند.

وی با اشاره به اعزام ۱۲ ورزشکار ناشنوا به یک رویداد آسیایی گفت: امروز سه بانوی قهرمان در کنار ۹ پسر شجاع و غیور کشورمان عازم یک رویداد آسیایی هستند و اطمینان دارم این عزیزان به عنوان سربازان ایران اسلامی، با جوانمردی، قدرت و شجاعت در میدان حاضر خواهند شد و پرچم ایران را در بالاترین سطح به اهتزاز درمی‌آورند.

حسنخانی افزود: جامعه ناشنوایان و کم‌شنوایان، جمعیت گسترده‌ای را در جهان و ایران تشکیل می‌دهد و متأسفانه آمار دقیقی از تعداد مخاطبان این جامعه در اختیار نداریم، اما آنچه مسلم است، این جامعه نیازمند توجه بیشتر و فراهم شدن امکانات مناسب در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه ورزش است.

او همچنین با اشاره به تجربه شخصی خود در ارتباط با افراد ناشنوا و کم‌شنوا اظهار کرد: حدود ۳۵ سال از عمرم را در کنار مردم و جامعه ناشنوایان سپری کرده‌ام و سختی‌های این عزیزان را از نزدیک دیده‌ام. می‌دانم که در بسیاری از موارد، امکانات و شرایطی که شایسته این جامعه است، چه در سطح شهر‌ها و چه در حوزه ورزش، به اندازه کافی فراهم نشده است.

اما با وجود همه این محدودیت‌ها، یک حقیقت بزرگ را نیز باور دارم و آن توانمندی عظیمی است که در وجود شما ورزشکاران قرار دارد. اگر خداوند انسان را در عرصه‌ای با آزمون مواجه می‌کند، در عرصه‌ای دیگر نعمتی بزرگ و توانمندی ویژه به او عطا می‌کند و جامعه ناشنوایان ایران بار‌ها این توانمندی را به اثبات رسانده است.

معاون‌وزیر تصریح کرد: در دوران دفاع مقدس، پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین در حوادث و میدان‌های مختلف، حضور و نقش‌آفرینی جامعه ناشنوایان کشور را به‌روشنی دیده‌ایم و امروز نیز افتخار می‌کنیم که در جمع این قهرمانان و الگو‌های واقعی حضور داریم.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ پهلوانی در ورزش گفت: یکی از مهم‌ترین الگو‌های جامعه ورزش، امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) است و امام راحل نیز بار‌ها بر اهمیت پهلوانی در کنار قهرمانی تأکید داشتند. آنچه انسان را در عرصه ورزش ماندگار می‌کند، تنها مدال و قهرمانی نیست، بلکه روح پهلوانی، اخلاق و جوانمردی است.

وی افزود: در مسابقات مختلف جامعه ناشنوایان، بار‌ها شاهد بازی جوانمردانه، احترام به حریف و رعایت اخلاق ورزشی بوده‌ایم و این ویژگی در میان ورزشکاران ناشنوا بسیار پررنگ است. امیدوارم ریاست فدراسیون نیز از ورزشکاران بخواهد که جوانمردی و اخلاق را به عنوان یکی از اصلی‌ترین نماد‌های خود در میدان رقابت حفظ کنند.

وی جامعه ناشنوایان کشور را جامعه‌ای نجیب، شجاع و غیور توصیف کرد و گفت: جامعه ناشنوایان هر جا که فرصت حضور در میدان پیدا کرده، توانمندی، بالندگی و افتخار خود را به بهترین شکل به نمایش گذاشته است و برای دیگران نیز الگویی ارزشمند بوده است.

حسنخانی ضمن آرزوی موفقیت برای دوومیدانی کاران اعزامی به قهرمانی آسیا مالزی خاطرنشان کرد: با توکل به خداوند متعال، توسل به امیرالمؤمنین (ع)، تأسی از امام و شهدای گرانقدر و با نگاه عمیق به پرچم ایران به عنوان نماد میهن، تمدن و افتخار کشور، شاهد پیروزی و قهرمانی شما ورزشکاران خواهیم بود و امیدوارم در تمام مراحل زندگی موفق و سربلند باشید.

وی در پایان از حضور پیشکسوتان، افتخارآفرینان عرصه دفاع مقدس و خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد و گفت: خانواده‌های معظم شهدا تاج سر همه ما هستند و اگر نبودند صبر، ایستادگی و نفس مادران و پدران شهدا، بسیاری از افتخارات امروز کشور رقم نمی‌خورد.