فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان از تخریب یک باب کوخه، جمع‌آوری ادوات صید و تخریب و جمع‌آوری بیش از ۵۰۰ متر سیم تله زنده‌گیری هوبره در حوزه استحفاظی شهرستان باوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد الوندی اظهار کرد: در جریان گشت و کنترل نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در حوزه استحفاظی شهرستان باوی، اقدامات لازم برای جلوگیری از صید پرندگان شکاری و زنده‌گیری گونه در خطر انقراض هوبره انجام شد.

وی افزود: در این عملیات یک باب کوخه تخریب و ادوات مورد استفاده برای صید پرندگان جمع‌آوری شد و بیش از ۵۰۰ متر سیم تله زنده‌گیری هوبره نیز شناسایی، تخریب و جمع‌آوری شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان ادامه داد: در جریان این گشت و کنترل، سه بهله پرنده شکاری شامل یک بهله لیل و دو بهله دلیجه نیز از ادوات صید رهاسازی شدند.

الوندی گفت: این عملیات با حضور نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان و یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان باوی انجام شد و گشت و کنترل زیستگاه‌ها برای مقابله با صید و زنده‌گیری غیرمجاز حیات‌وحش ادامه خواهد داشت.