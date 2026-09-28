مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز از جمع آوری بیش از ۲۱ هزار انشعاب غیرمجاز از ابتدای اجرای طرح ملی مهتاب در شهر‌های اهواز، حمیدیه، کارون و باوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی عصر دوشنبه همزمان با اجرای بیست و هفتمین مانور سراسری طرح ملی مهتاب که در امور برق شهرستان کارون به صورت برخط با سراسری کشور برگزار شد، اظهار کرد: در این طرح علاوه بر جمع آوری انشعابات غیر مجاز، تعداد سه هزار و ۷۰۹ انشعاب قانونی واگذار، تعداد هفت هزار و ۳۱۰ کنتور معیوب تعویض و تعداد یک هزار و ۹۲۸ کنتور معیوب شناسایی شده که در مراحل تعویض می باشند.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از رویکردهای علمی، تنوع در تاکتیک‌های عملیاتی و گسترش همکاری با شرکت‌های پیمانکاری جهت ارتقای شاخص‌های مالی و خدمات‌رسانی تاکید کرد.

فراتی تصریح کرد: بهبود سطح خدمات‌رسانی و ارتقای راندمان اجرای برنامه های کاهش تلفات انرژی، در راستای تصمیمات راهبردی جدید توانیر اتخاذ شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی به صورت چرخشی در امور مناطق و شهرستان‌ها، گفت: هدف از این اقدام، بررسی دقیق چالش‌های هر منطقه و تدوین راهکارهای متناسب با ویژگی‌های جغرافیایی و اجتماعی هر حوزه است.

وی با اشاره به چالش‌های مربوط به حجم بالای مصرف غیرمجاز و عدم پرداخت مطالبات در برخی مناطق، گفت: اجرای دقیق طرح‌های توسعه‌ای نظیر طرح مهتاب، نقشی حیاتی در کاهش تلفات و بهبود وضعیت وصول مطالبات ایفا می‌کند.

فراتی با تاکید بر حق مشترکین مجاز برای بهره‌مندی از برق باکیفیت و استاندارد، گفت: برخورد علمی و مبتنی بر مدیریت بحران در مواجهه با این چالش‌ها ضروری است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت تغییر رویکردهای سنتی، بر اهمیت انعطاف‌پذیری در برابر چالش‌های میدانی تاکید و خاطرنشان کرد: با توجه به تفاوت‌های ساختاری در مناطق مختلف، نباید از الگوهای ثابت استفاده کرد بلکه باید با استفاده از تجربیات موجود و با توجه به هنجارهای محلی، تاکتیک‌های متنوعی را برای هر منطقه اتخاذ نمود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز با خطاب قرار دادن مدیران مناطق به «فرماندهان میدان»، بر ضرورت اعتماد به دانش و تجربه آنان در مدیریت عملیات تاکید کرد.

وی همچنین در زمینه توسعه نیروی انسانی و تقویت ظرفیت‌های اجرایی از برنامه‌های جدید شرکت برای جذب نیروهای متخصص و همکاری گسترده با شرکت‌های پیمانکاری خبر داد و گفت: با توجه به ماهیت شهری و پرجمعیت محدوده اهواز، نیاز به نظارت مستمر و افزایش دوره‌های بازرسی وجود دارد؛ در این راستا، شرکت آماده است تا با تعریف آیتم‌های جدید عملیاتی، فضای گسترده‌ای را برای همکاری‌های سازنده و جذب نیروهای ماهر و حتی نیروهای بازنشسته فراهم آورد.

محمد فراتی در ادامه با تشریح نظام پاداش‌دهی جدید، اعلام کرد: این شرکت از طریق ارائه پاداش‌های رقابتی و جذاب برای مامورین در حوزه‌های «قرائت کنتور»، «وصول مطالبات» و «اصلاح مشخصات مشترکین»، به دنبال ایجاد انگیزه مستقیم برای افزایش دقت و کیفیت خدمات است.

وی بیان کرد: این نظام پاداش‌دهی بر اساس نرخ‌های مصوب هیات‌مدیره و با هدف ایجاد رابطه «برد - برد» میان شرکت و نیروی انسانی طراحی شده است تا علاوه بر ارتقای درآمد ماموران، گردش مالی و راندمان عملیاتی شرکت نیز به طور چشمگیری افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز همچنین بر ضرورت به‌کارگیری تاکتیک‌های متنوع عملیاتی، توسعه ظرفیت‌های پیمانکاری و ایجاد نظام پاداش‌دهی شفاف جهت ارتقای شاخص‌های مالی و خدمات‌رسانی تاکید کرد.

وی گفت: همچنین در راستای بهبود سطح خدمات‌رسانی، تصمیمات راهبردی جدیدی برای مقابله با چالش‌های موجود در حوزه خدمات مشترکین و وصول مطالبات اتخاذ شده است.

فراتی با اشاره به چالش‌های مربوط به حجم بالای مصرف غیرمجاز و عدم پرداخت مطالبات در برخی مناطق، افزود: اجرای دقیق طرح‌های توسعه‌ای نظیر طرح مهتاب، نقشی حیاتی در کاهش تلفات و بهبود وضعیت وصول مطالبات ایفا می‌کند.

وی در ادامه با تبیین استراتژی‌های جذب نیرو و گسترش همکاری‌های پیمانکاری، بر لزوم افزایش دوره‌های بازرسی و نظارت میدانی در محدوده پرجمعیت شهری اهواز جهت تضمین پایداری شبکه تاکید کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز در خصوص شفافیت مالی و نظام انگیزشی شرکت، خاطرنشان کرد: مدل‌های اقتصادی اجرای طرح‌ها به گونه‌ای طراحی شده است که علاوه بر تامین هزینه‌های جاری، بخشی از عواید حاصل از وصول مطالبات را به عنوان پاداش به مأمورین و پیمانکاران اختصاص دهد.

وی افزود: این رویکرد، علاوه بر افزایش گردش مالی و تقویت توان اقتصادی شرکت، انگیزه‌ای دوچندان برای مامورین جهت ارتقای دقت در فعالیت‌هایی نظیر قرائت کنتور، اصلاح مشخصات مشترکین و وصول مطالبات ایجاد می‌کند.

محمد فراتی با اشاره به ضرورت همگرایی تمامی سطوح سازمانی، از مدیریت‌های منطقه‌ای، کارشناسان و نیروهای عملیاتی خواست تا با شناخت دقیق قوانین و سیاست‌های جدید، در مسیر تحقق اهداف استراتژیک شرکت و خدمت‌رسانی به مشترکین گام بردارند.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع برق اهواز اعلام کرده بود که از زمان اجرای طرح مهتاب در اهواز، حمیدیه، باوی و کارون، تاکنون ۱۹ هزار و ۱۶۹ فقره انشعاب غیرمجاز از روی شبکه برق پاکسازی و از محل این جمع آوری بیش از ۵۱۱ میلیون کیلووات ساعت انرژی احصا شده است.