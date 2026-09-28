\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u0645\u0631\u062f\u0645 \u063a\u06cc\u0648\u0631 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0634\u0642 \u0628\u0647 \u0648\u0637\u0646\u060c \u0648\u062d\u062f\u062a\u060c \u063a\u06cc\u0631\u062a \u0648\u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0631\u0627\u0647 \u0622\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u0646\u062f.\n