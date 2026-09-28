فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز از برگزاری اجتماع بزرگ ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان» البرز در روز جمعه ۱۰ مهرماه در کرج خبر داد و گفت: این اجتماع با محوریت مردم و با حضور گسترده اقشار مختلف استان، در بلوار جمهوری اسلامی کرج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، سردار علیرضا حیدرنیا در شورای اداری استان البرز با تشریح برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای برگزاری رزمایش و اجتماع بزرگ «جان‌فدایان» گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور و ضرورت تقویت انسجام و ظرفیت‌های مردمی، رزمایش‌های «جان‌فدایان» در استان‌های مختلف کشور در حال برگزاری است و استان البرز نیز روز جمعه ۱۰ مهرماه میزبان اجتماع بزرگ ۱۱۰ هزار نفری خواهد بود.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز با اشاره به برگزاری جلسات متعدد هماهنگی برای این برنامه گفت: تلاش شده است با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، مجموعه‌های مردمی و بسیج، این اجتماع با نظم و انسجام مطلوب برگزار شود و به الگویی از یک برنامه بزرگ مردمی تبدیل شود.

حیدرنیا با تشریح محل برگزاری این اجتماع بیان کرد: برنامه از ساعت ۱۴ روز جمعه در بلوار جمهوری اسلامی کرج، در ضلع جنوبی میدان جمهوری به سمت شمال آغاز می‌شود و جایگاه اصلی برای اجرای رژه یگان‌های منتخب نیز در همین محدوده پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه استان البرز با تأکید بر مردمی بودن این اجتماع گفت: دانش‌آموزان دختر و پسر، ورزشکاران، مادران و فرزندان، خانواده‌های معظم شهدا، کارگران، نیروهای خدمات شهری، فعالان بخش صنعت و اقوام مختلف استان در این برنامه حضور خواهند داشت و برای حضور حدود یک هزار دانش‌آموز نیز برنامه‌ریزی شده است.

حیدرنیا افزود: همچنین تلاش شده است ظرفیت هیئت‌های ورزشی استان برای حضور در این اجتماع سازماندهی شود و مجموعه‌های مختلفی که در جریان جنگ اخیر در حوزه خدمت‌رسانی فعال بودند نیز در این برنامه حضور داشته باشند.

وی با اشاره به پیش‌بینی برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی گفت: این برنامه از ساعت ۱۴ آغاز می‌شود و پیش‌بینی شده است تا حدود ساعت ۲۰ ادامه داشته باشد و هماهنگی‌های لازم برای پیوستگی برنامه‌های اجتماع مردمی با سایر برنامه‌های فرهنگی شهر کرج انجام شده است.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) استان البرز همچنین از برنامه‌ریزی برای حضور مسئولان استان در این اجتماع خبر داد و گفت: اعضای شورای تأمین استان و شهرستان‌ها، ائمه جمعه و مدیران دستگاه‌های اجرایی در قالب برنامه زمان‌بندی‌شده در محل برگزاری حضور خواهند یافت.

وی افزود: برای حضور سازمان‌یافته مردم از شهرستان‌ها نیز موضوع حمل‌ونقل، پذیرایی و سایر نیازهای اجرایی پیش‌بینی شده است تا شرکت‌کنندگان بتوانند با نظم مناسب در این اجتماع حضور پیدا کنند.