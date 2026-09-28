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جلسه مدیریت بحران شهرستان مراوهتپه برای بررسی خسارات بارش و سیل اخیر درفرمانداری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سرپرست فرمانداری شهرستان مراوهتپه در این جلسه گفت: در پی بارشهای اخیر که دیروز حدود ساعت پنج صبح اتفاق افتاد،متأسفانه چند روستا بخصوص در بخش مرکزی،دچار آبگرفتگی شدند و به پلهای جادههای روستایی،که در مقیاس کوچک بودند نیز،خساراتی وارد شد.
خدایار سیفی افزود : هماکنون کارشناسان ارزیابی استانی و شهرستانی ما،مشغول برآورد خسارات وارده در تمام بخشها،از جمله راه های شهری و روستایی،منازل مسکونی،زمینهای کشاورزی،راه های بین مزارع ،دامداری و تعداد تلفات دامها هستند و تمام این خسارات وارده را ارزیابی میکنند،
وی گفت : همچنین چند روستا که منازلشان دچار آبگرفتگی شده بود،با کمک هلال احمر شهرستان،کمبودهایشان برطرف شد،حدود شش روستا نیز،که دچار قطعی برق شده بودند،توسط نیروهای اداره برق شهرستان مراوهتپه،مجدداً برقدار شدند و کارشناسان استانی و شهرستانی ما،مشغول برآورد میزان احتمالی خسارات وارده هستند.
فرماندار مراوه تپه گفت: یک تیم نیز از ادارهکل مدیریت بحران استان گلستان،به منطقه آمدهاند،که هماکنون در محل حضور دارند و مشغول بازدید و ارزیابی از روستاهای خسارتدیده هستند.