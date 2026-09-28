مردم قهرمان خوزستان در هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه حماسه‌های به یادماندنی آفریدند که نمادی از مجاهدت‌های این دیار زرخیر از ایران اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ایران اسلامی در تاریخ بزرگ خود شاهد حماسه‌های بزرگی توسط مردم این سرزمین مقدس بوده است که در راه دفاع از میهن خود در برابر متجاوزان خلق کرده‌اند.

شهیدان گرانقدری در دامان پدران و مادران بزرگی پرورش یافتند که جان خود را در دفاع از ایران اسلامی فدا کردند. شهیدان سید نور از جمله این شهیدان گرانقدر می‌باشد. این خانواده شهید پرور دو شهید سرفراز در دوران دفاع مقدس و یک شهید گرانقدر در جنگ تحمیلی سوم تقدیم اسلام، انقلاب و میهن اسلامی کرده است.

سید ناصر سید نور در سیزدهم اسفند ۱۳۶۲، در جزیره مجنون عراق، سید فرج سید نور در هشتم آذرماه ۱۳۶۰ و سید علیرضا سیدنور در حمله متجاوزان آمریکایی -صیهونی در اسفند ماه سال ۱۴۰۴ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.