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گارد آمریکایی و بازیکن سابق بسکتبال ان بیای، به باشگاه استقلال پیوست.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دوایت بایکس در پستهای گارد رأس و گارد شوتزن بازی میکند و پس از حضور در D-league NBA، پیراهن تورنتو رپترز، لسآنجلس لیکرز و دیترویت پیستونز را بر تن کرد.
بایکس در مجموع ۴۹ مسابقه در NBA به میدان رفت و میانگین ۶.۳ امتیاز، ۱.۷ پاس گل و ۱.۶ ریباند را به ثبت رساند. انتخاب در تیم منتخب بازیکنان تازهوارد لیگ توسعه NBA نیز در کارنامه او دیده میشود.
بایکس در اروپا همراه اوستنده قهرمان لیگ بلژیک شد و در ترکیب گراولین دانکرک، عنوان ارزشمندترین بازیکن خارجی لیگ فرانسه و ارزشمندترین بازیکن دیدار آلاستار این کشور را به دست آورد. قهرمانی جام لیدرز فرانسه و بازی برای والنسیا در اسپانیا، المپیاکوس در یونان و نانت در فرانسه از دیگر سوابق اروپایی اوست. این بازیکن همچنین تجربه حضور در لیگهای فرانسه، اسپانیا، یونان و چین را دارد.
خرید جدید استقلال با فضای بسکتبال ایران نیز آشنایی دارد و طی فصول اخیر پیراهن ذوبآهن اصفهان و کاله مازندران را بر تن کرده است. تجربه حضور در NBA، یورولیگ و لیگهای معتبر اروپا و آسیا، دوایت بایکس را به یکی از باتجربهترین بازیکنان خارجی حاضر لیگ برتر ایران تبدیل کرده است.