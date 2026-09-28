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نماینده مردم کرج ،فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه ، امکان صدور گواهی حامل انرژی صرفهجویی پیش بینی شده است که کمک شایانی به جبران ناترازی انرژی در کشور خواهد کرد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، عباسی افزود: بر اساس ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه گواهی حامل انرژی صرفهجویی در مصرف سوخت صادر خواهد شد که این اقدام برای بهینهسازی مصرف انرژی پیشبینی شده و این گواهیها میتوانند در بازار انرژی معامله شوند و همچنین مشترکانی که مصرف انرژی خود را نسبت به دوره مشابه کاهش دهند، مشمول دریافت گواهی صرفهجویی میشوند.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصرف بالای گاز در بخش گرمایش ساختمانها گفت: بخشی از گاز مصرفی کشور در فصل زمستان صرف گرمایش منازل میشود و با اجرای طرحهای بهینهسازی و افزایش بهرهوری وسایل گرمایشی میتوان میزان قابل توجهی از مصرف را کاهش داد.
وی ادامه داد: اگر برای صرفهجویی در مصرف انرژی، مشوق اقتصادی در قالب گواهی صرفهجویی در نظر گرفته شود و این گواهی به خانوارها یا شرکتها اختصاص پیدا کند، میتوان از ظرفیت آن برای کاهش بخشی از ناترازی انرژی در فصل زمستان استفاده کرد.
عباسی با اشاره به تشدید ناترازی انرژی در کشور گفت: اکنون مدیریت مصرف در کنار افزایش ظرفیت تولید اهمیت زیادی دارد و اجرای طرحهای بهینهسازی میتواند بخشی از فشار موجود بر شبکه انرژی را کاهش دهد.
نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی همچنین لایروبی رودخانهها را یکی دیگر از اقدامات ضروری برای مدیریت بحران دانست و گفت: دستگاههای مسئول باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند تا در صورت وقوع بارشهای شدید، غفلت از لایروبی و پاکسازی مسیر رودخانهها به بحران تبدیل نشود.
وی با اشاره به محدوده سیاهچوب در ماهدشت گفت : در این محدوده حدود سه کیلومتر عملیات انجام شده، اما در ادامه مسیر همچنان احتمال ایجاد مشکل وجود دارد و لازم است وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری و شرکت آب منطقهای برای تکمیل اقدامات با یکدیگر همکاری کنند.