پخش زنده
امروز: -
رزمایش «جانفدایان ایران» با حضور پرشور مردم و گردانهای بسیج، سهشنبه ۷ مهرماه از میدان امام خمینی (ره) تا میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رزمایش جانفدایان قرار است همصدایی مردم و گردانهای بسیج را در قاب یک حضور پرشور به تصویر بکشد و جلوهای از اتحاد و همدلی مردم ایلام در دفاع از آرمانهای انقلاب باشد.
مراسم جانفدا ساعت ۸ صبح روز سهشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۵ از میدان امام خمینی (ره) آغاز و تا میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام ادامه خواهد داشت.
از عموم مردم، بسیجیان و علاقهمندان برای حضور در این رزمایش دعوت شده است تا بار دیگر حماسهای از ایستادگی و همراهی با جانفدایان ایران رقم بخورد.