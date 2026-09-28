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مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: اگر حضور مردم نبود، ارتش، سپاه و ژاندارمری توان مقاومت در برابر دشمن را نداشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار «علی بلالی» مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه، ظهر امروز (دوشنبه) در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در جمع کارکنان و فرهیختگان قوه قضائیه، با اشاره به جنگ تحمیلی هشتساله، اظهار داشت: پس از آنکه آمریکای جنایتکار در توطئههای تجزیهطلبانه در کردستان، سیستان و بلوچستان، خلق مسلمان و کودتای نقاب ناکام ماند، صدام را تحریک کرد تا جنگ را علیه ایران آغاز کند.
سردار بلالی ادامه داد: این جنگ فقط جنگ صدام نبود؛ بلکه کشورهای مختلفی مستقیم و غیرمستقیم از صدام حمایت کردند و ما از ۱۱ ملیت غیرعراقی اسیر جنگی داشتیم. کشورهای اروپایی، آمریکا، کشورهای حوزه خلیج فارس و اردن نیز در خدمت صدام بودند؛ از هواپیماهای سوپر استاندارد و میراژ گرفته تا بمبهای شیمیایی، آواکس و حتی خلبان اجارهای.
وی با استناد به فرمایش امام خمینی (ره) که مردم ایران را بهتر از ملت حجاز در عهد رسول الله (ص) و مردم کوفه در زمان امام علی (ع) و سیدالشهدا (ع) دانستند، افزود: اگر حضور مردم نبود، ارتش، سپاه و ژاندارمری توان مقاومت در برابر دشمن را نداشتند. امروز نیز نظام اسلامی مدیون مردم، شهدا و جانبازانی است که این انقلاب را سرپا نگه داشتند.
مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه در بخش دیگری از سخنان خود به تاریخ صنعت موشکی ایران اشاره و عنوان کرد: در حالی که عراق به موشک «اسکاد بی» با برد ۳۰۰ کیلومتر دسترسی داشت و شوروی این امکانات را در اختیار عراق، یمن، سوریه، لیبی و کشورهای بلوک شرق قرار داده بود، ایران حتی موشک برد بلند نداشت و حداکثر برد توپخانه ما حدود ۲۷ کیلومتر بود.
سردار بلالی گفت: وقتی صدام با بمباران شهرها به دنبال خارجکردن مردم از صحنه بود، شهید حاج حسن طهرانیمقدم، فرمانده توپخانه سپاه، سفرهایی را به لیبی و سوریه برای جلب کمک انجام داد. پس از آن، ۱۳ نفر برای آموزش موشکی به سوریه اعزام شدند؛ در حالی که سوریها خواستار ۵۰ افسر و شش تا هشت ماه آموزش بودند، این گروه جوان با تحصیلات محدود، با سه شیفت کار، ضبط صدای اساتید، عکسبرداری از تجهیزات و کپی جزوهها، در کمتر از دو ماه، آموزش را به پایان رساندند.
وی ادامه داد: پس از بازگشت، با کمک شهید حاجیزاده و شهید صیاد شیرازی، زیرساختهای پرتاب در کرمانشاه آماده شد. ابتدا ۵۰ لیبیایی مسئول پرتاب بودند، اما ایرانیها به تدریج ۸۰ تا ۹۰ درصد کار را خود انجام دادند. پس از فشار آمریکا، شوروی و صدام، همکاری لیبی قطع شد و شهید طهرانیمقدم مهندسی معکوس را آغاز کرد.
مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه یادآور شد: اولین شلیک مستقل موشکی در سال ۱۳۶۵ در کرمانشاه با موفقیت انجام شد و خبر آن از رسانههای خارجی منتشر شد. در زمان جنگ، هر موشک را ۲.۵ میلیون دلار از کره شمالی میخریدیم، اما امروز با تکیه بر دانش بومی، برد موشکها از ۳۰۰ کیلومتر به ۲ هزار کیلومتر و خطا از حدود سه کیلومتر به زیر پنج متر رسیده است. در عملیات «وعده صادق ۱» نیز بیش از ۱۰۰ موشک در آنِ واحد شلیک شد.
سردار بلالی با اشاره به زیرساختهای موشکی کشور اظهار داشت: سردار حاجیزاده گفته بود که اگر بخواهیم شهرهای موشکی را رونمایی کنیم، یک سال طول میکشد.
وی نقش رهبر شهید انقلاب در توسعه موشکی و هدایت برنامهها را اساسی دانست و گفت: امام شهیدمان با دقت و تیزبینی، حتی ادعاهای شهید طهرانیمقدم را با تیم کارشناسان خبره بررسی میکردند. امروز پهپادهای ایرانی هم به قدری پیشرفت کردهاند که آمریکاییها از روی آنها کپیبرداری میکنند.
مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه با تأکید بر لزوم گوش سپردن به فرامین ولی فقیه، تأکید کرد: باید خود را مخاطب فرمانها بدانیم، وحدت را حفظ کنیم و از هر اقدامی که ارکان نظام را زیر سؤال میبرد، بپرهیزیم. حوزه قوه قضائیه نیز باید در خط مقدم پیشگیری و مسائل اجتماعی نقشآفرین باشد.