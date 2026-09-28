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با فعالیت سامانه بارشی جدید تا اوایل هفته آینده بهصورت متناوب در نیمه جنوبی، نواحی مرکزی و ارتفاعات استان ناپایداریهای جوی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،طبق بررسی آخرین نقشههای پیش یابی تا اواخر هفته جاری افزایش ابر و وزش باد پدیده غالب جوی است. همچنین پیرو هشدار سطح زرد شماره ۲۳، در این مدت در مناطق مرکزی و نیمه جنوبی استان در ساعات بعدازظهر شرایط برای رگبار پراکنده باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش تند بادهای لحظهای مهیا است و آبگرفتگی معابر و جاری شدن رواناب در برخی از این مناطق دور از انتظار نیست.
با توجه به اینکه درباره پدیده جوی ال نینو با بارشهای زیاد بویژه در جنوب استان هشدار داده شده،است.