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هفته گردشگری ۱۴۰۵ با حضور مسئولان استانی، گردشگران، فعالان حوزه گردشگری و اصحاب رسانه خوزستان در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیین آغاز هفته گردشگری ۱۴۰۵ با حضور مسئولان استانی، گردشگران، فعالان حوزه گردشگری و اصحاب رسانه خوزستان در استان و با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی و طبیعی خوزستان و تبیین نقش صنعت گردشگری در توسعه منطقه برگزار شد.
در آیین آغاز هفته گردشگری، جمعی از مسئولان، گردشگران و فعالان این حوزه در کنار اصحاب رسانه حضور داشتند و برنامههای پیشبینیشده برای این هفته رسماً آغاز شد.
هفته گردشگری فرصتی برای معرفی جاذبهها و ظرفیتهای متنوع خوزستان و همچنین افزایش توجه به گردشگری بهعنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی و فرهنگی استان به شمار میرود.