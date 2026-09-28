هفته گردشگری ۱۴۰۵ با حضور مسئولان استانی، گردشگران، فعالان حوزه گردشگری و اصحاب رسانه خوزستان در استان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آیین آغاز هفته گردشگری ۱۴۰۵ با حضور مسئولان استانی، گردشگران، فعالان حوزه گردشگری و اصحاب رسانه خوزستان در استان و با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و طبیعی خوزستان و تبیین نقش صنعت گردشگری در توسعه منطقه برگزار شد.

در آیین آغاز هفته گردشگری، جمعی از مسئولان، گردشگران و فعالان این حوزه در کنار اصحاب رسانه حضور داشتند و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته رسماً آغاز شد.

هفته گردشگری فرصتی برای معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های متنوع خوزستان و همچنین افزایش توجه به گردشگری به‌عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی و فرهنگی استان به شمار می‌رود.

عکاس: ابراهیم جرفی