پخش زنده
امروز: -
سختگذر بودن برخی مناطق کوه هزار راین، نتوانست اراده معلم سختکوش را برای ادامه تحصیل کودکان روستای «زیارتگاه» متوقف کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معلم بی ادعای راینی که هر روز با شوق فراوان طولانی و دشوار کوهستانی و خاکی کوه هزار را طی می کند تا دو دانش آموز روستای زیارتگاه از ادامه تحصیل باز نمانند .
او با عشق به تدریس، کلاس درس را برای همین دو دانشآموز برگزار میکند و اجازه نمیدهد سختی راه، مانع آموزش آنها شود.
روستای زیارتگاه در نزدیکی روستای «باب زنگی» و در مرتفعترین منطقه مسکونی ایران واقع شده؛ منطقهای که به علت شرایط سخت جغرافیایی، رفتوآمد را برای ساکنان و بهویژه دانشآموزان دشوار میکند.
مسئولان آموزش و پرورش و رئیس شورای آموزش و پرورش راین کرمان با حضور در این روستا، از تلاشهای این معلم قدردانی کردند و به او «خدا قوت» گفتند.