به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، معلم بی ادعای راینی که هر روز با شوق فراوان طولانی و دشوار کوهستانی و خاکی کوه هزار را طی می کند تا دو دانش آموز روستای زیارتگاه از ادامه تحصیل باز نمانند .

او با عشق به تدریس، کلاس درس را برای همین دو دانش‌آموز برگزار می‌کند و اجازه نمی‌دهد سختی راه، مانع آموزش آنها شود.

روستای زیارتگاه در نزدیکی روستای «باب زنگی» و در مرتفع‌ترین منطقه مسکونی ایران واقع شده؛ منطقه‌ای که به علت شرایط سخت جغرافیایی، رفت‌وآمد را برای ساکنان و به‌ویژه دانش‌آموزان دشوار می‌کند.

مسئولان آموزش و پرورش و رئیس شورای آموزش و پرورش راین کرمان با حضور در این روستا، از تلاش‌های این معلم قدردانی کردند و به او «خدا قوت» گفتند.