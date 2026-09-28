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ششم مهر سالروز شهادت ابرمردِ مقاومت لبنان؛ شهید سید حسن نصرالله کسی که نامش با ایستادگی، ایمان و پیوندی عمیق با مردم لبنان و جهان اسلام گره خورده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛گرامیداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان راه سید مقاومت را جاودانه و خون پاک او را چشمه جوشان اقتدار در پیکره مقاومت و اعتلای عزت و سرافرازی حزبالله و مقاومت اسلامی لبنان است.
سالگردشهادت سید قهرمان مقاومت فرصتی است برای بازخوانی راهی که پیمود و آرمانهایی که پیروانش بر ادامه آن مصمم هستند.