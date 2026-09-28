به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی امام‌جمعه کرمان در گردهمایی خانواده شهدا و جانبازان شهرستان‌های بافت و رابر گفت: دشمن به‌ویژه آمریکا، ایران یکپارچه را به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیرد و در این ۱۵۰ سال گذشته همیشه در پی تجزیه ایران را تجزیه کنند.

وی افزود: دفاع مقدس شخصیت‌های برجسته‌ای به وجود آورد که هرکدام از این شخصیت‌ها تاریخ‌ساز شدند و برای همه کشور‌ها به‌عنوان الگو‌های مجاهد مطرح شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی گفت: انسجام و همدلی نیاز کشور است و دشمن که در میدان جنگ شکست‌خورده است، دل در گرو این دارد که در جبهه خودی اختلاف درست کند و اختلاف در جبهه خودی میدان را برای دشمن باز می‌کند.

یاسر سلیمانی نماینده شهرستانهای بافت، رابر و ارزوئیه در مجلس هم گفت: فرهنگ دفاع مقدس الگویی برای جبهه مقاومت شده ، الگویی که اقتدار امروز را به وجود آورده است.