بسیج تمام ظرفیتهای رسانهای خراسان جنوبی برای پوشش زنده مراسم گرامیداشت ۲۴۰۰ شهید استان
مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی از بسیج تمام ظرفیتهای رسانهای استان برای پوشش زنده مراسم گرامیداشت ۲۴۰۰ شهید استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
آینه دار در کارگروه اطلاعرسانی کنگره ملی شهدا با بیان اینکه جامعه همواره به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نیاز دارد، گفت: تزریق این روحیه به بدنه جامعه، مستحکمترین پشتوانه برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است و ما باید با تمام توان در جهت تولید و ترویج ابعاد مختلف این فرهنگ غنی گام برداریم.
وی ضمن ابلاغ دستورات لازم برای برنامه ریزی ویژه و اختصاصی برای روزهای برگزاری کنگره، بر بسیج تمام ظرفیتهای تولیدی مرکز در انعکاس باشکوه کنگره ملی ۲۴۰۰ شهید استان تأکید کرد.
مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی با بیان اینکه فردا روز تجلی ایثار استان است افزود: تمامی تیمهای خبری، سیما، صدا و فضای مجازی مرکز، با حضور میدانی و استقرار در محل برگزاری این مراسم، ضمن تولید محتوای ناب و فوری، از ظرفیت حضور فرماندهان و خانوادههای معظم شهدا برای گفتوگوهای زنده و ویژه استفاده کنند.
آینه دار با تأکید بر همافزایی با سایر رسانههای استان برای انعکاس این رویداد، گفت: تمام بسترهای رسانهای باید به گونهای فعال شوند که مردم استان و سراسر کشور، روایت کاملی از این اجلاسیه بزرگ را در قاب رسانه ملی مشاهده کنند.
وی در پایان از استقرار کامل تیمهای تولیدی و خبری در محل برگزاری خبر داد و گفت: مستندسازی تصاویر، روایتها و گفتوگوها از پشتصحنه تا متن مراسم، برای ثبت این روز ماندگار در تاریخ استان انجام شود.