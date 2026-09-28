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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای استاندار کردستان در مراسم گرامیداشت هفته گردشگری از اختصاص ۶۰۹ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حوزه گردشگری و طرحهای حوزه میراث فرهنگی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ازهاری با اشاره به اینکه حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی استان مربوط به حوزه گردشگری است افزود: آمادگی داریم بناهای تاریخی در قالب ماده ۲۷ برای بازسازی و احیائ در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرند.
وی گفت: فراخوان استفاده از ظرفیت سدها برای اجرای طرحهای گردشگری در استان اعلام شده است.
مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان هم از تدوین تقویم رویدادهای گردشگری هورامان خبر داد و گفت این تقویم در هفته گردشگری رونمایی خواهد شد.
طالب نیا با بیان اینکه مجموعه تاریخی کرفتو به عنوان یکی از ظرفیتهای شاخص استان برای ثبت جهانی دنبال میشود افزود شهر بیجار با داشتن ۵۴ حمام تاریخی به عنوان شهرحمام تاریخی ایران معرفی خواهد شد.
نمایندگان بخش خصوصی حوزههای گردشگری هم در این مراسم با بیان مشکلات پیش رو در این حوزه بر حمایت بیشتر مسولان برای رفع موانع تاکید کردند.
در پایان از فعالان این حوزه تجلیل شد.