به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه ستاد مدیریت بحران استان خوزستان به ریاست سید مهران علم الهدایی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان، و با حضور بخشداران استان، عصر امروز در سالن جلسات اداره‌کل مدیریت بحران استان برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت و پیش‌بینی‌های هواشناسی و شرایط منابع آبی استان از سوی اداره‌کل هواشناسی و سازمان آب و برق خوزستان ارائه شد و وضعیت آمادگی شهرستان‌ها، بخش‌ها و مناطق روستایی برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت.

علم‌الهدایی در این جلسه با تأکید بر نقش بخشداران در هماهنگی و مدیریت میدانی در سطح بخش‌ها، اظهار داشت: بخشداران باید با همکاری فرمانداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی، پیش از وقوع بارش نسبت به شناسایی نقاط حساس و آسیب‌پذیر، بررسی مسیر‌های دسترسی و فراهم‌سازی ظرفیت‌های مورد نیاز در مناطق روستایی اقدام کنند.

وی افزود: آمادگی در برابر بارش صرفاً به زمان وقوع آن محدود نمی‌شود و لازم است اقدامات پیشگیرانه، مدیریت شرایط حین بارندگی و پیگیری وضعیت مناطق پس از بارش، به صورت منسجم و هماهنگ در دستور کار بخش‌ها قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر بخشداران با دهیاران و دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها و بخش‌ها باید بر اساس تقسیم کار مشخص و با هماهنگی فرمانداری‌ها در مواقع نیاز به کار گرفته شود تا مسائل احتمالی در کوتاه‌ترین زمان مدیریت شود.

در ادامه جلسه، گزارش‌هایی از آخرین وضعیت جوی، شرایط منابع آبی و ظرفیت‌های موجود برای مدیریت بارش‌های پیش‌رو ارائه و درباره نحوه هماهنگی میان بخشداری‌ها، دهیاری‌ها، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی در مناطق مختلف استان بحث و تبادل نظر شد.