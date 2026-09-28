به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مهدی متقیان با اشاره به اینکه دوره آموزشی تخصصی «پدافند پرتوی» با هدف ارتقای سطح آگاهی و توانمندی اعضای کارگروه‌های تخصصی برگزار شد گفت: محور‌های اصلی این دوره شامل آشنایی با تجهیزات پیشرفته پایش و اندازه‌گیری، شناخت و تحلیل انواع صنایع پرتو‌زا، آموزش روش‌های حفاظت فردی و جمعی و همچنین بررسی پروتکل‌های اقدامات محلی در شرایط اضطراری بوده است.

وی افزود: در راستای مدیریت بحران‌های هسته‌ای و پرتوی، قرارگاه پدافند پرتوی استان قم با تشکیل ۱۵ کارگروه تخصصی برای پاسخگویی سریع و صحیح در شرایط بحرانی و با حضور مدیران ارشد دستگاه‌های لشکری و اجرایی فعال شده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم همچنین اشاره کرد که در این دوره آموزشی، برای نخستین بار فیلم مستند رزمایش پدافند پرتوی که در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ با هدف سنجش آمادگی کامل استان برگزار شده بود، به نمایش گذاشته شد تا تجربیات عملیاتی این رزمایش در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گیرد.