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مدیرکل پدافند غیرعامل استان قم در دوره آموزشی تخصصی «پدافند پرتوی» از آمادگی کارگروههای ۱۵گانه قم برای مواجهه با تهدیدات احتمالی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مهدی متقیان با اشاره به اینکه دوره آموزشی تخصصی «پدافند پرتوی» با هدف ارتقای سطح آگاهی و توانمندی اعضای کارگروههای تخصصی برگزار شد گفت: محورهای اصلی این دوره شامل آشنایی با تجهیزات پیشرفته پایش و اندازهگیری، شناخت و تحلیل انواع صنایع پرتوزا، آموزش روشهای حفاظت فردی و جمعی و همچنین بررسی پروتکلهای اقدامات محلی در شرایط اضطراری بوده است.
وی افزود: در راستای مدیریت بحرانهای هستهای و پرتوی، قرارگاه پدافند پرتوی استان قم با تشکیل ۱۵ کارگروه تخصصی برای پاسخگویی سریع و صحیح در شرایط بحرانی و با حضور مدیران ارشد دستگاههای لشکری و اجرایی فعال شده است.