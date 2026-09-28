مردم جنوب غرب خوزستان در دویست و دوازدهمین قرار شبانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و سردادن شعارهای همبستگی، بر تداوم مقاومت و ایستادگی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مردم ولایتمدار جنوب غرب خوزستان در دویست و دوازدهمین قرار شبانه، با حضور در اجتماع مردمی و سردادن شعارهای همبستگی، بر حفظ انسجام و تداوم حضور در میدان تأکید کردند.

حاضران همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، بر ادامه مسیر شهدا و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کردند.

خونخواهی رهبر شهید و ادامه راه شهید سیدحسن نصرالله نیز از محورهای این اجتماع شبانه بود و شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهایی، بر همبستگی و تداوم حضور خود تأکید کردند.