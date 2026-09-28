پخش زنده
امروز: -
مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان گفت:در حال حاضر ۱۰۱ طرح شامل ۵۹۰ کلاس درس در استان در دست اجراست که با مشارکت مردم و خیرین، بهعنوان یکی از سیاستهای دولت، در حال ساخت است و میانگین پیشرفت فیزیکی این پروژهها بیش از ۷۶ درصد است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ جهانگیر صفری، کسب عنوان دستگاه برتر توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و تقدیر رئیسجمهور از این مجموعه را به تمامی تلاشگران عرصه مدرسهسازی تبریک گفت.
مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان با بیان اینکه از مهرماه ۱۴۰۴ تا مهرماه ۱۴۰۵ تعداد ۵۲ فضای آموزشی به آموزش و پرورش استان تحویل شده است، گفت: این فضاها در مجموع حدود ۳۷ هزار مترمربع زیربنا دارند.
صفری با تأکید بر رعایت کامل استانداردها در تحویل پروژههای آموزشی افزود: سیاست ما این است که فضاهای آموزشی را بهصورت کامل و با پیشرفت ۱۰۰ درصدی تحویل دهیم.
وی درباره پروژه آموزشی گلشهر نیز گفت: پروژه گلشهر مربوط به شرکت تعاونی فرمانیه و در تعهد آن است و احداث آن بر عهده نوسازی مدارس نیست. مجموعه نوسازی مدارس متولی مدرسهسازی است و پس از تکمیل مدارس، آنها را برای بهرهبرداری در اختیار آموزش و پرورش قرار میدهد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان با اشاره به برنامه تحویل پروژهها در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: اکثر پروژههای آموزشی پیش از آغاز مهرماه تحویل میشوند و امسال نیز ۱۸ پروژه برای مهرماه به آموزش و پرورش استان تحویل خواهد شد.
صفری در ادامه به پروژه مدرسه کوی نصر اشاره کرد و گفت: این طرح از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود و تا سال ۱۴۰۴ تنها ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت. با توجه به اولویتبندیهای انجامشده، این مدرسه در اولویت تکمیل قرار گرفت و در سال ۱۴۰۵ و در دولت فعلی به اتمام رسید. اکنون این مدرسه تحویل آموزش و پرورش شده، دایر است و دانشآموزان از فضای آموزشی آن بهرهمند هستند.
وی ضمن قدردانی از خیرین مدرسهساز استان افزود: میتوان ادعا داشت حدود ۵۰ درصد پروژههای نوسازی مدارس استان با مشارکت خیرین انجام میشود .
صفری ادامه داد: امسال، خیرین مدرسهساز استان ۲۳۹ میلیارد تومان تعهد ایجاد کردهاند. همچنین خیرین حقوقی و شرکتها نیز در قالب مسئولیت اجتماعی در کنار خیرین حقیقی، در امر مدرسهسازی مشارکت دارند.
مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان با اشاره به وضعیت اعتبارات این حوزه گفت: اعتبارات ملی نوسازی مدارس استان در شرایط جنگی نسبت به سال گذشته رشد داشته است همچنین اعتبارات استانی نیز۲۶ درصد رشد داشته و در شرایط جنگی، عملیات اجرایی سه پروژه در کوی زیتون آغاز شده است.
وی درباره وضعیت فضاهای آموزشی استان و چالشهای موجود افزود: خوشبختانه امروز در استان زنجان مدرسه کپری نداریم و با مدارس خشت و گلی نیز خداحافظی کردهایم. مدارس سنگی نیز در حال جمعآوری هستند و این بخش از چالشهای حوزه فضاهای آموزشی در حال برطرف شدن است.
صفری با بیان اینکه نوسازی مدارس استان زنجان در سطح کشور جزو مجموعههای برتر محسوب میشود، افزود: در حوزه مدارس کانکسی نیز مدرسه کانکسی با بیش از ۱۰ دانشآموز در استان نداریم که این موضوع مطابق استاندارد کشوری است.
وی همچنین از اجرای گسترده طرح استانداردسازی مدارس خبر داد و گفت: تاکنون ۶ هزار کلاس درس در استان استانداردسازی شده و در حال حاضر هیچ کلاس درسی در استان با سیستم گرمایشی غیراستاندارد وجود ندارد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان در ادامه به موضوع کمبود فضای آموزشی در شهرکهای اقماری اشاره کرد و گفت: کمبود مدارس در شهرکهای اقماری که طی سالهای گذشته انباشته شده و اقدامات لازم در این زمینه انجام نشده بود، با تدبیر استاندار محترم استان و در قالب تفاهمنامه چهارجانبه در حال پیگیری است و بر اساس این تفاهمنامه، ۵۷ مدرسه در این شهرکها احداث خواهد شد.