عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد و رئیس انجمن آبخیزداری ایران، از میان یک‌هزار و ۸۳۰ اثر ارسالی به هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، به عنوان یکی از سه اثر سرآمد این جشنواره انتخاب و در مراسم اختتامیه از سوی شهردار تهران مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه یزد و به نقل از دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه: طرح دکتر طالبی با عنوان «مطالعه و طراحی شبکه‌های جمع‌آوری، هدایت و استحصال آب‌های سطحی و سیلاب‌های شهری کلانشهر اصفهان» و با اجرای سه‌ساله در شهرداری اصفهان، پس از ارزیابی و داوری، در جمع سه اثر سرآمد جشنواره قرار گرفت.

در این دوره ۱۸۳۰ اثر در ۲۶ محور به دبیرخانه ارسال شده که ۲۹ اثر بین المللی بوده است.



از مجموع آثار ارسالی، ۴۱ اثر به عنوان آثار منتخب معرفی شدند که سه اثر سرآمد، هفت اثر برتر، ۱۵ اثر برگزیده و ۱۶ اثر شایسته تقدیر بودند.