نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد، طالقان و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش هزینه قبوض آب، برق و گاز با وجود ثبات یا تغییر محدود در میزان مصرف خانوارها، غیر قابل قبول بوده و باید با دقت این موضوع مورد بررسی و شفاف سازی قرار گیرد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، علی حدادی در شورای اداری استان البرز با اشاره به اینکه در شرایط فعلی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد، توجه به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم باید بیش از گذشته مورد توجه مسئولان قرار گیرد ،افزود: در همین مدت شاهد افزایش هزینه‌های مربوط به مصرف این حامل‌ها هستیم و لازم است علت این افزایش‌ها، به‌ویژه در شرایط فعلی، به‌طور دقیق بررسی شود.

حدادی ادامه داد: اگر خانوارها نسبت به شش ماه گذشته یا یک سال قبل تغییر محسوسی در میزان مصرف نداشته‌اند، اما مبالغ اعلام‌شده در قبوض افزایش قابل توجهی پیدا کرده است، این مسئله باید برای مردم شفاف‌سازی شود.

وی تأکید کرد: از وزارتخانه‌های مربوط تا دستگاه‌های اجرایی استان لازم است اجازه ندهند در شرایطی که مردم برای حفظ کشور و عبور از شرایط دشوار پای کار هستند، فشار مضاعفی بر معیشت آنها وارد شود.

وی افزود: همان‌طور که دستگاه‌ها برای جلوگیری از خسارت‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه برنامه‌ریزی می‌کنند، باید نسبت به آثار تصمیمات اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی مردم نیز حساس باشند.

حدادی همچنین با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای جنگ تحمیلی رمضان، گفت: امنیت، آرامش و استقلال امروز کشور به برکت خون شهدا و ایستادگی ملت ایران به دست آمده است.

وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات شبانه طی بیش از ۲۱۰ شب گذشته، افزود: این حضور حماسی مردم اقدامی ارزشمند است و انتظار می‌رود مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز در این برنامه‌ها حضور داشته باشند و برای تقویت و استمرار آن همکاری کنند.