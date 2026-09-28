به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان دهمین نشست گلستان هنر با موضوع پردازش نمایش دشمن خدا در تالار شهید آوینی حوزه هنری برگزار شد.

با اجرای برنامه نذر خدمت و اجرای طرح شهید رهنمون در مرکز دهستان کنگور شهرستان کلاله با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی ۲۷۹ نفر از خدمات پزشکی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و مشاوره‌ای رایگان بهره‌مند شدند.۵ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد امام خمینی در روستای قره سو آزادشهر به بهره برداری رسید.



به مناسبت هفته دفاع مقدس، گردهمایی پیشکسوتان ،رزمندگان و ایثارگران دفاع مقدس به میزبانی روستای چهارده کردکوی برگزار شد.

همچنین به مناسبت هفته دفاع مقدس همایش پیاده روی عمومی از گلزار شهدای گمنام تا میدان مرکزی گمیشان برگزار شد.

به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در مراسمی از فرماندهان، رزمندگان اسلام و ایثارگران ۸ سال دفاع مقدس و مقاومت در آزادشهر تجلیل شد.