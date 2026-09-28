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مدیرعامل شرکت توانیر از بررسی افزایش واردات برق از جمهوری آذربایجان برای زمستان پیشرو خبر داد و گفت: توسعه نیروگاههای برقآبی مشترک، تبادل انرژی و سوآپ گاز و برق از محورهای مورد بررسی دو کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد الهداد، در دیدار النور سلطاناف، معاون وزیر انرژی جمهوری آذربایجان، با اشاره به سابقه همکاریهای برقی دو کشور افزود: ایران و جمهوری آذربایجان بهعنوان دو کشور همسایه، از گذشته ارتباطات مطلوب فرهنگی، تاریخی و فنی داشتهاند و در حوزه برق نیز همکاریهای مشترکی میان دو کشور شکل گرفته است.
او با اشاره به سابقه واردات برق ایران از جمهوری آذربایجان گفت: در این نشست، موضوع تبادل انرژی، افزایش واردات مستقیم برق از آذربایجان، همکاری برای توسعه و تکمیل نیروگاههای برقآبی مشترک و سوآپ گاز و برق مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرعامل توانیر با بیان اینکه ظرفیتهای موجود برای توسعه ارتباطات برقی دو کشور باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد، گفت: امیدواریم با توجه به مذاکرات انجامشده و ظرفیتهای موجود، در زمستان پیشرو زمینه افزایش واردات انرژی از جمهوری آذربایجان فراهم شود.
الهداد افزود: برای تعیین میزان و نحوه این همکاری، مقرر شد تیمهای کارشناسی دو کشور بهصورت تخصصی ظرفیتهای موجود در نقاط مختلف اتصال شبکهها و شرایط فنی و اجرایی واردات برق را بررسی کنند.
او با اشاره به سابقه همکاریهای برقی ایران و جمهوری آذربایجان در مناطق مختلف مرزی، از جمله ارتباط با نخجوان، گفت: توسعه و تقویت ارتباطات برقی و همکاریهای انرژی میان دو کشور میتواند زمینهساز گسترش مناسبات دوجانبه در سالهای آینده باشد.
اعلام آمادگی جمهوری آذربایجان برای افزایش صادرات برق
النور سلطاناف، معاون وزیر انرژی جمهوری آذربایجان، نیز در این نشست از آمادگی کشورش برای حداکثر همکاری با ایران بهمنظور افزایش صادرات برق در ماههای سرد پیشرو خبر داد.
او با اشاره به مذاکرات انجامشده برای توسعه همکاریهای انرژی میان دو کشور اظهار کرد: جمهوری آذربایجان در زمینه افزایش صادرات برق به ایران در زمستان پیشرو نهایت همکاری خود را با طرف ایرانی به عمل خواهد آورد.
سلطاناف افزود: در این نشست، امکان سوآپ گاز و برق میان دو کشور نیز بررسی شد؛ به این معنا که گاز از سوی ایران تأمین و در مقابل برق دریافت شود که جزئیات و امکانپذیری این سازوکار به بررسیهای کارشناسی و تصمیمگیری نهایی دو طرف نیاز دارد.
نیروگاههای مرزی؛ ظرفیت جدید برای تأمین برق ایران
معاون وزیر انرژی جمهوری آذربایجان با اشاره به طرحهای مشترک نیروگاههای برقآبی در مناطق مرزی از جمله خداآفرین و اردوباد گفت: روند ساخت و تکمیل این نیروگاهها و ظرفیتهای ایجادشده پس از بهرهبرداری نیز در این نشست بررسی شد.
او ادامه داد: با تکمیل این نیروگاهها ظرفیت جدیدی برای تولید برق ایجاد خواهد شد و امکان تأمین و ارسال بخشی از برق تولیدی این نیروگاهها به ایران در آینده فراهم میشود.
همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در طرحهای برقآبی خداآفرین و اردوباد و موضوع صادرات برق نیز پیشتر در دیدارهای رسمی دو کشور مطرح و بر تسریع اجرای این پروژهها تأکید شده بود.
مشارکت سرمایهگذاران ایرانی در نیروگاههای خورشیدی جمهوری آذربایجان
سلطاناف همچنین از بررسی زمینههای همکاری بخش خصوصی دو کشور در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و گفت: در این دیدار درباره مشارکت سرمایهگذاران توانمند و فعال ایرانی در پروژههای ساخت نیروگاههای خورشیدی در جمهوری آذربایجان، بهویژه طرحهای در دست اجرا در نخجوان، گفتوگو شد.
او افزود: سرمایهگذاران بخش خصوصی ایران میتوانند در چارچوب همکاریهای مشترک و صدور خدمات فنی و مهندسی در طرحهای ساخت نیروگاههای خورشیدی جمهوری آذربایجان مشارکت کنند.
معاون وزیر انرژی جمهوری آذربایجان ابراز امیدواری کرد این همکاریها با بررسی ظرفیتهای موجود و فراهم شدن زمینههای اجرایی، به توسعه مناسبات انرژی و سرمایهگذاری میان دو کشور منجر شود.
سلطاناف در این دیدار از مدیرعامل توانیر دعوت کرد برای بررسی شرایط شبکه برق جمهوری آذربایجان و توسعه همکاریهای مشترک به این کشور سفر کند.
در حاشیه این دیدار نیز معاون وزیر انرژی جمهوری آذربایجان و هیئت همراه از نمایشگاه عکس «روایت روشنایی» بازدید کردند و از ایثار و فداکاری نیروهای عملیاتی صنعت برق ایران تجلیل شد.
بر اساس اطلاعات رسمی وزارت انرژی جمهوری آذربایجان، تبادل برق این کشور با ایران از طریق پنج خط انتقال انجام میشود و ظرفیت مجموع این خطوط ۶۰۰ مگاوات اعلام شده است.