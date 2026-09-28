به منظور پیگیری توافق‌های هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک، تهران میزبان رؤسای کمیسیون اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان است؛ نشستی که با تمرکز بر شتاب‌بخشی به طرح‌های زیرساختی کریدور ارس و روان‌سازی تردد در پایانه‌های مرزی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نشست رؤسای کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با هدف اجرایی‌سازی مفاد هفدهمین یادداشت تفاهم دو کشور در تهران آغاز شد.

در این نشست که بر توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری تمرکز دارد، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی در محور ارس، از جمله پیگیری وضعیت پل و پایانه «کلاله-آغبند» و همچنین پیشبرد طرح‌های ریلی و جاده‌ای «کلاله-جلفا» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

روان‌سازی ترافیک و تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی در مرزهای مشترک، به‌ویژه پایانه‌های جلفا و آستارا، از دیگر محورهای کلیدی این گفت وگوها بود. دو طرف همچنین بر گسترش همکاری‌های انرژی، شامل پیشرفت سد و نیروگاه «خداآفرین» و «قیزقلعه‌سی»، توسعه تبادلات برق (واردات و ترانزیت) و همچنین توسعه پروژه‌های نفت و گاز تأکید کردند.

هیئت جمهوری آذربایجان در این سفر، علاوه بر پیگیری مفاد کمیسیون مشترک، دیدارهایی را با وزرای نفت و نیرو، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی در برنامه دارد که نشان‌دهنده اهمیت راهبردی این دور از گفت وگوها در ارتقای مناسبات دوجانبه است.