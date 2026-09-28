به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نمایشگاه "هزار میدان هزار بازار" با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی و حمایت از زنان کارآفرین، در قائم‌شهر گشایش یافت.

علی اسلامی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائم‌شهر این نمایشگاه را نمادی از رونق کسب‌وکار و تولید مشاغل خانگی دانست و گفت: این نمایشگاه روایتگر تلاش زنان کارآفرین شهرستان در عرصه اقتصادی است.

وی افزود: برپایی نمایشگاه در راستای اجرای دستورالعمل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای معرفی و حمایت از مشاغل خرد و خانگی و توسعه کسب‌وکار‌ها با هدف بهبود اقتصاد خانواده‌های کارآفرین انجام شده است.

اسلامی ساماندهی فعالان مشاغل خانگی را از وظایف این وزارتخانه برشمرد و گفت: متقاضیان کسب‌وکار‌های خرد و خانگی با همکاری ادارات صمت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، بسیج سازندگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از دریافت مجوز‌های لازم، به بازار کار معرفی می‌شوند.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائم‌شهر با اشاره به حمایت‌های تسهیلاتی از این مشاغل افزود: پارسال ۲۸ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج مستضعفین به فعالان مشاغل خرد و خانگی شهرستان پرداخت شد و برای امسال نیز حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است.

شیرآقایی، تسهیلگر بنیاد برکت، نیز گفت: امسال بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از طریق بنیاد برکت به زنان کارآفرین قائم‌شهر اعطا شده است.

وی افزود: این تسهیلات برای توسعه و رونق کسب‌وکار‌های خانگی، کارگاهی و بنگاهی پرداخت می‌شود و پارسال نیز بیش از ۴۵۰ نفر از فعالان این حوزه تسهیلات دریافت کردند.

نبود بازارچه فروش محصولات، از دغدغه‌های جدی زنان کارآفرین قائم‌شهر بود که با اختصاص فضایی برای عرضه دائمی محصولات، برای رفع آن اقدام شده است.

مریم‌السادات علویان رئیس اداره آموزش و ترویج جهاد کشاورزی قائم‌شهر، گفت: با همکاری فرماندار و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، سالن گویا به‌عنوان بازارچه دائمی تولیدکنندگان مشاغل خرد و خانگی اختصاص یافته است تا زنان کارآفرین بتوانند محصولات خود را هر روز مستقیم به شهروندان، هم‌استانی‌ها، مسافران و گردشگران عرضه کنند.

علویان افزود: قائم‌شهر با ۷۰۰ بانوی کارآفرین سازمان‌یافته و عضو صندوق خرد زنان، از شهرستان‌های پیشرو مازندران در حوزه مشاغل خرد و خانگی است.

به گفته وی، محصولات صنایع دستی، خشکبار، عرقیجات، پوشاک، مواد غذایی و گل‌وگیاه در این بازارچه دائمی به‌صورت مستقیم عرضه می‌شود.

نمایشگاه هزار میدان هزار بازار که به همت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قائم‌شهر برپا شده است، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در سالن گویا مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر، جنب پارک ولیعصر، پذیرای شهروندان و علاقه‌مندان به بازدید و خرید است.