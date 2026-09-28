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«طاهره سرباز»، نامی که این روزها در قزوین بیشتر از همیشه طنینانداز شده، نه تنها مادرِ هشت شهیدِ دوران دفاع مقدس است، بلکه راویِ زندہی خاطراتِ ایستادگی، ایثار و عشقِ فرزندانش به میهن.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در خانهای در قزوین، «طاهره سرباز» نه بر روی زمین، که در آسمان، هشت فرزند دارد. او که خود راویِ «هشت گلِ» زندگیاش میداند، عطرِ شهادتِ آنان را در فضای خانه پراکنده و خاطراتِ هر یک از این هشت قهرمانِ کربلای ایران را با عشق مادری، زنده نگه داشته است. خانهاش موزهای از ایثار و یادِ هشت سروِ آزاد است.