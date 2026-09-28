مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری بوشهر و دبیر ستاد جوانی جمعیت و خانواده استان از شروع ثبت‌نام چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، طیبه پوربهی اظهار کرد: جوانی جمعیت از جمله موضوعات مهم و راهبردی کشور است و تحقق این حوزه نیازمند مشارکت همه دستگاه‌ها، نهاد‌های مردمی، خانواده‌ها، فعالان اجتماعی و بخش‌های مختلف کشور است.

دبیر جوانی جمعیت و خانواده استان در خصوص اهمیت ترویج فرهنگ جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اظهار کرد: این رویداد فرصتی ارزشمند برای تقدیر از فعالان حوزه جوانی جمعیت و تحکیم بنیان خانواده فراهم می‌آورد.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری بوشهر و دبیر ستاد جوانی جمعیت و خانواده استان درباره مهلت و نحوه ثبت‌نام، افزود: علاقه‌مندان و فعالان این عرصه می‌توانند تا ۵ مهرماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت‌نام و ارائه مستندات خود اقدام کنند.

پوربهی یادآور شد: علاقه‌مندان برای شرکت در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، می‌توانند با مراجعه به وبگاه رسمی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت به آدرس smj.irip.ir ضمن تکمیل فرم مربوط به حوزه فعالیت خود ثبت نام و مستندات مربوط را بارگذاری کنند.

وی با تشریح بخش‌های مختلف این رویداد، عنوان کرد: این جایزه در ۷ بخش تخصصی و عمومی شامل رسانه، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان، نخبگان و خانواده‌ها برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری بوشهر اضافه کرد: در همین راستا علاقه‌مندان و متقاضیان استان بوشهر می‌توانند با توجه به حوزه فعالیت و مرتبط با ۷ بخش فهرست شده در بالا اقدام به ثبت نام کنند.

وی افزود: چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، ۲۴ آبان ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و از همه افراد، گروه‌ها، سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که در زمینه فرهنگ‌سازی، حمایت از خانواده، تسهیل ازدواج و فرزندآوری و سایر عرصه‌های مرتبط با جوانی جمعیت فعالیت‌های مؤثر و قابل ارائه دارند، دعوت می‌شود در این فراخوان شرکت کنند.

پوربهی بوشهر تصریح کرد: شناسایی و معرفی تجربه‌های موفق در حوزه جمعیت می‌تواند زمینه‌ساز الگوسازی، انتقال تجربیات و تقویت فعالیت‌های مؤثر در استان باشد و امیدواریم ظرفیت‌های ارزشمند استان بوشهر در این رویداد ملی حضور پررنگی داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه جوانی جمعیت فقط یک موضوع آماری نیست، گفت: جمعیت، خانواده، نشاط اجتماعی، آینده فرزندان و پویایی جامعه به یکدیگر پیوند خورده‌اند و برای مواجهه با تحولات جمعیتی باید از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه به شکل هم‌افزا استفاده کنیم.

دبیر ستاد جوانی جمعیت و خانواده استان در پایان از دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد، فعالان فرهنگی و اجتماعی و تمامی مجموعه‌های مرتبط خواست ضمن اطلاع‌رسانی این فراخوان، زمینه حضور و معرفی ظرفیت‌های استان بوشهر در چهارمین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت را فراهم کنند.