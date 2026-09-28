رضیه غبیشی، بانوی آبادانی و راوی خاطرات دفاع مقدس، از روزهایی می‌گوید که زندگی مردم در میان صدای آژیر خطر و غرش بمب‌ها جریان داشت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رضیه غبیشی از روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز فعالیت‌های فرهنگی خود می‌گوید؛ روزهایی که حضور در حسینیه‌ها، آموزش قرآن و فعالیت‌های بهداشتی بخشی از برنامه‌های او بود.

او با اشاره به آغاز جنگ تحمیلی و همزمانی آن با برنامه ازدواجش گفت: قرار بود در پاییز ازدواج کنیم، اما با شروع جنگ شرایط تغییر کرد و سرانجام مراسم ازدواج ما در همان روزهای جنگ و بمباران برگزار شد.

غبیشی افزود: همسایه‌ها، نیروهای سپاه و اعضای خانواده در مراسم حضور داشتند و من با لباسی که خودم دوخته بودم، راهی خانه بخت شدم. در آن مراسم صدای تکبیر و صلوات و سرودهای انقلابی فضای مراسم را پر کرده بود.

این بانوی آبادانی با اشاره به خاطرات همسرش، حاج‌منصور، که از جانبازان دوران دفاع مقدس بود، گفت: همسرم سال‌ها بعد از من خواست خاطراتم را به کتاب تبدیل کنم. ابتدا برایم این سؤال وجود داشت که چه کسی این خاطرات را خواهد خواند، اما او معتقد بود این روایت‌ها مخاطب دارند.

وی ادامه داد: ابتدا خاطراتم را برای فرزندانم نوشتم تا بدانند مادرشان سال‌های سخت جنگ را چگونه پشت سر گذاشته است، اما بعدها تصمیم گرفتم این خاطرات را در قالب کتاب منتشر کنم.

غبیشی همچنین به ثبت خاطرات زنان و رزمندگان آبادان اشاره کرد و گفت: در حسینیه‌ها با افراد مختلف گفت‌وگو و خاطرات آنها را ثبت کردم و بخشی از این روایت‌ها در کتاب «زنان صبور سرزمین من آبادان» گردآوری شده است.

این راوی دفاع مقدس تأکید کرد: اگرچه جنگ هشت‌ساله به پایان رسیده، اما روایت آن همچنان ادامه دارد و هر یک از ما می‌توانیم راوی بخشی از قصه دفاع مقدس باشیم؛ روایت‌هایی که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود.