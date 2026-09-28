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فرماندار اردبیل با تاکید بر ضرورت شتاببخشی به توسعه زیرساختهای مخابراتی، از آمادگی مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات این شهرستان برای افتتاح و بهرهبرداری نهایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری روز دوشنبه در نشست با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل با اشاره به اهمیت نقش فناوری اطلاعات در توسعه پایدار، اظهار کرد: مجتمع فناوری اطلاعات و ارتباطات اردبیل به عنوان یکی از زیرساختهای کلیدی، اکنون در مرحله نهایی تجهیز و آمادهسازی قرار دارد و بهزودی با ارائه خدمات تخصصی گامی موثر در هوشمندسازی و تسهیل دسترسیهای دیجیتال در منطقه برداشته خواهد شد.
وی با تاکید بر بهرهگیری از انرژیهای پاک در طرحهای نوین عمرانی افزود: در راستای سیاستهای دولت و با هدف کاهش مصرف انرژی و پایداری شبکه، طرح استفاده از انرژی خورشیدی در این مجتمع به صورت ویژه اجرا خواهد شد تا الگویی برای سایر طرحهای زیرساختی باشد.
فرماندار اردبیل به اهمیت تقویت شبکه ارتباطی در این شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: با توجه به نیازهای ارتباطی شهروندان، مکانیابی ۳۵ سایت ارتباطی جدید برای اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در سطح شهرستان اردبیل نهایی شده است.
قلندری در ادامه بر تقویت زیرساختهای ارتباطی در مرکزهای گردشگری تاکید کرد و خواستار انجام اقدامهای جدی در این نقاط شد.
میزان پوشش اینترنت نسل چهارم در نقاط شهری استان اردبیل بر اساس آمار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی حدود ۸۹ درصد بوده و در مجموع در دولت چهاردهم ضریب نفوذ اینترنت همراه ۴.۷ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه ۳.۶ درصد در این استان رشد کرده است.