معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد از حضور چشمگیر دانشجویان در نخستین هفته سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: در این هفته، نزدیک به ۹۰ درصد دانشجویان مقطع کارشناسی و قریب به ۸۵ درصد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کلاس‌های درس حضور یافتند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، ابوطالبی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد، با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: در هفته نخست مهرماه، دانشگاه با حضور بیش از ۸۵ درصد دانشجویان فعالیت خود را آغاز کرد و میزان حضور دانشجویان کارشناسی به حدود ۹۰ درصد رسید.



وی خاطرنشان کرد: این آمار نشان می‌دهد دانشجویان برای بازگشت به دانشگاه، حضور در کلاس‌های درس و تجربه دوباره زیست و تعاملات حضوری دانشگاهی اشتیاق دارند.



ابوطالبی این میزان حضور دانشجویان در نخستین هفته سال تحصیلی را نویدبخش آغاز سالی پویا و پرنشاط در دانشگاه یزد و تداوم فعالیت‌های آموزشی و دانشگاهی با محوریت حضور و تعامل دانشجویان توصیف کرد.