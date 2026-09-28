پروفسور داوود دومیری گنجی، استاد برجسته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از سنگر علم به سنگر ایستادگی آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، به مانند بسیاری از استادان دانشگاه، برای پروفسور داوود دومیری گنجی نیز روز از کلاس درس آغاز می‌شود؛ جایی که سال‌ها دانش، تجربه و پژوهش خود را با دانشجویانش به اشتراک می‌گذارد. او از سال ۱۳۷۲ تاکنون در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در حوزه تبدیل انرژی و مهندسی مکانیک فعالیت می‌کند و بخش مهمی از زندگی حرفه‌ای خود را در همین دانشگاه شکل داده است.

نتیجه سال‌ها فعالیت علمی پروفسور دومیری گنجی، او را به عنوان چهره‌ای بین‌المللی در حوزه تخصصی‌اش معرفی کرده است. او برای نخستین بار مسائل غیرخطی دینامیکی را در مهندسی عمران و مکانیک رشته‌های مهندسی شیمی اعمال کرد و به مدت ۲۰ سال به عنوان عضو یک درصد، یک صدم درصد و یک دهم درصد دانشمندان برتر بین‌المللی شناخته شده است.

استادی الگو از نگاه دانشجویان و همکاران

آنچه از پروفسور دومیری گنجی در سوابق علمی‌اش نوشته نمی‌شود، تصویری است که دانشجویانش از او دارند. یکی از دانشجویان او در این باره گفت: «یکی از دلایلی که من دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل را انتخاب کردم، دانشجوی دکتر دومیری بودن بود. هم یک افتخار است و دکتر واقعاً سرفصل‌ها را به‌روز می‌کند و از سطح علمی بسیار بالایی برخوردارند.»

ویژگی‌های حرفه‌ای که به گفته همکارانش از او استادی الگو ساخته است، از احترام ویژه‌ای که در کنار دانشمندان بزرگ دنیا از او می‌شود، نشان‌دهنده جایگاه علمی والای این استاد برجسته است.

تغییر مسیر؛ از دانشگاه تا سنگر

اما به پایان که می‌رسد، مسیر پروفسور دومیری گنجی هم تغییر می‌کند. این بار مقصد، جمعی است که آن هم مثل دانشگاه، سنگر است؛ سنگری که در میدان حماسه و حضور قرار گرفته و دشمن خود را در آن نشان داده است.

مسئولیتی که قرار است در کنار آوازه علمی، آوازه آزادی‌خواهی ایرانیان را هم به گوش جهانیان برساند. پروفسور دومیری گنجی در این باره گفت: «اهداف اصلی ما را رهبر ما تعیین کرده؛ ما وظیفه داریم راه رهبر را ادامه دهیم.»

روایت‌هایی فراتر از دستاوردها

در میدان حماسه و حضور، کم نیستند کسانی که انتخاب‌هایشان در هیچ فهرست علمی وجود ندارد. چراکه برخی روایت‌ها فراتر از آن چیزی است که به دست آوردند. پروفسور دومیری گنجی، نمونه‌ای از این روایت‌هاست؛ دانشمندی که در کنار علم و دانش، در میدان ایستادگی و دفاع از آرمان‌های انقلاب نیز حاضر شده است.

گزارش از دیوارگر