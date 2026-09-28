این نامگذاری با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب در شهری که محل رشد و نمو ایشان بوده، انجام شده است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: شورای اسلامی شهر مشهد برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره امام شهید ما در شهری که رشد و نمو پیدا کردند و در میان مردم آن دلدادگان فراوانی دارند، همچنین در پاسخ به مطالبات مطرح‌ شده برای انجام این اقدام در شأن این شهید والامقام، پیشنهاد تغییر نام این معبر را ارائه کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن منصوریان افزود: پس از مشورت با گروه‌های مردمی، نخبگان فرهنگی و دغدغه‌مندان این حوزه، به این جمع‌بندی رسیدیم که با توجه به روایت و مفهوم این نامگذاری، در امتداد خیابان امام خمینی (ره)، خیابان «شهید امام خامنه‌ای» نیز نامگذاری شود.

وی ادامه داد: این مسیر از کوهسنگی، به‌عنوان نماد ایستادگی و استواری، آغاز می‌شود و در انتهای مسیر به میدان شهدا می‌رسد؛ مسیری که از منظر طراحی این نامگذاری، آغاز آن نماد ایستادگی و پایان آن نماد شهادت است.

منصوریان با اشاره به روند قانونی این مصوبه گفت: جمع‌بندی نهایی مصوبه برای بررسی به هیئت تطبیق ارسال شد که این هیئت به دلیل برخی نواقص و کمبود مدارک، ابهاماتی را مطرح کرد با اصرار شورای اسلامی شهر مشهد بر نامگذاری همین معبر، موضوع به شورای حل اختلاف استان ارجاع شد و پس از سپری شدن مهلت قانونی، مصوبه به‌صورت لازم‌الاجرا به شهرداری ابلاغ شد.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز گفت: امروز تجمعات مردمی یک صنعت سیاسی است.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله اجرا نیز با رعایت مناسبات و تشریفات مربوط به این نامگذاری، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده و برداشت‌های میدانی صورت گرفته است همچنین در کنار تغییر نام معبر اصلی، ساماندهی معابر فرعی نیز در دستور کار قرار گرفته که می‌تواند این اقدام را به یک اتفاق متفاوت در شهر امام مهربانی‌ها تبدیل کند.

منصوریان درباره تغییر پلاک‌های این مسیر نیز گفت: تغییر پلاک‌ها از خیابان دانشگاه تا میدان شریعتی به‌صورت دستگاهی و اجرایی توسط شهرداری انجام خواهد شد و ادامه این فرایند نیز براساس درخواست افراد حاضر در تجمعات و فعالان فرهنگی که در شب‌های اخیر در این خیابان حضور دارند، انجام می‌شود.