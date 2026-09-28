به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی با حضور نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، معاون فرماندار تفرش معرفی شد. در این مراسم یحیی درمانلو. بعنوان معاون فرماندار تفرش معرفی و از تلاش‌های خانم هزارخوانی در مدت تصدی این سمت قدردانی شد. با حکم استاندار مرکزی خانم هزارخوانی به سمت مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری منصوب شد.

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با هدف حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت و ایجاد ارتباط میان نسل امروز با واقعیت‌های دوران دفاع مقدس، نمایشگاهی با عنوان سنگر درآموزشگاه علامه حلی ساوه برپا شده است.

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بمنظور آشنایی خیرین و تشکل‌های مردم نها با ظرفیت‌های سامانه «سخا» کمیته امداد و تسهیل فرآیند ارائه و پیگیری خدمات حمایتی، نشست آموزشی این سامانه در کمیجان برگزار شد. در این دوره اموزشی بر ضرورت تقویت مشارکت خیرین و تشکل‌های مردمی، تسهیل دسترسی جامعه هدف به خدمات حمایتی و استفاده از ظرفیت‌های سامانه‌های الکترونیکی برای شفافیت و تسریع در فرآیند خدمت‌رسانی تأکید شد.

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حجت الاسلام خداوردی امام جمعه آوه ساوه در جمع مدیران این شهرستان، تکریم ارباب رجوع را از وظایف مدیران و کارکنان ادارات دانست و افزودمردم، ولی‌نعمتان جامعه هستند و نحوه برخورد با آنان باید همراه با احترام، صبر و پاسخگویی باشد چرا که رضایتمندی مردم یکی از مهمترین شاخص‌های خدمت صادقانه است.

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همزمان با هفته دفاع مقدس، بسیجیان و اقشار مختلف مردم خمین با برگزاری رژه موتوری ازمیدان ۱۵ خرداد به سمت میدان بسیج یاد شهدا را گرامی داشتند و بر ادامه راه آن‌ها تاکید کردند.

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