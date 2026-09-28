استاندار البرز از پیگیری های ویژه برای راه اندازی اردوگاه متمرکز استانی ماده 16 برای جمع‌آوری، ساماندهی، درمان و مهارت‌آموزی معتادان متجاهر خبر داد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، مجتبی عبداللهی در دیدار با معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست که با حضور فرمانداران استان البرز برگزار شد بر تسریع در شناسایی و انتخاب زمین مناسب برای احداث اردوگاه متمرکز ماده ۱۶ استان تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن اراضی واجد شرایط را احصا کنند تا پس از انتخاب زمین، عملیات اجرایی این طرح آغاز شود.

وی افزود: ساماندهی معتادان متجاهر یکی از موضوعات مهم در حوزه آسیب‌های اجتماعی است و باید برای جمع‌آوری، درمان، بازتوانی و مهارت‌آموزی این افراد زیرساخت‌های مناسب و متمرکز ایجاد شود.

عبداللهی گفت: در البرز اردوگاه ماده ۱۶ برای جمع‌آوری، ساماندهی، درمان و مهارت‌آموزی معتادان متجاهر وجود نداشت، اما طی چند سال اخیر با پیگیری‌های صورت گرفته حدود ۶ اردوگاه در استان ایجاد شده است و ایجاد این مراکز تأثیر بسزایی در ساماندهی معتادان متجاهر و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته است.

در ادامه این نشست، فرمانداران شهرستان‌های استان نیز گزارشی از ظرفیت‌های موجود و اراضی قابل بررسی در حوزه شهرستان خود ارائه کردند و مقرر شد نتایج بررسی‌ها برای تصمیم‌گیری نهایی و انتخاب زمین مناسب ارائه شود.