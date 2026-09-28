پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه مبلمان، فرش، لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی با حضور حدود ۷۰ برند در ساری برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نمایشگاه مبلمان، فرش، لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی با حضور حدود ۷۰ برند و بیش از ۴۵ غرفه از استانهای مختلف کشور در ساری برپا شد.
در این نمایشگاه، تولیدکنندگانی از استانهای تهران، مازندران، گیلان، گلستان، خراسان رضوی و اراک، محصولات و تازهترین دستاوردهای خود را بدون واسطه در اختیار مردم قرار دادهاند.
مسئول برگزاری نمایشگاه گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه، عرضه مستقیم کالا از تولیدکننده به مصرفکننده و حذف واسطههاست تا مردم بتوانند محصولات متنوع را با قیمت مناسب تهیه کنند.
رحمانی افزود: کیفیت و طراحی محصولات ایرانی در سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته است و بسیاری از تولیدات داخلی از نظر کیفیت و طراحی با نمونههای خارجی رقابت میکنند و با قیمت مناسبتری در اختیار مصرفکننده قرار میگیرند.
یکی از تولیدکنندگان مبلمان نیز با اشاره به بهبود کیفیت پارچه، چوب و طراحی در تولیدات داخلی گفت: تولیدکنندگان ایرانی تلاش کردهاند محصولات را با کیفیت بالاتر و متناسب با نیاز بازار تولید کنند و برای برخی محصولات نیز خدمات گارانتی ارائه میشود.
بازدیدکنندگان این نمایشگاه نیز تنوع محصولات و کیفیت تولیدات داخلی را قابل توجه دانستند و حمایت از کالای ایرانی را عاملی برای رونق تولید، اشتغال و جلوگیری از خروج ارز از کشور عنوان کردند.
نمایشگاه مبلمان، فرش، لوازم خانگی و دکوراسیون داخلی از ششم تا دهم مهرماه، هر روز از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در نمایشگاه بینالمللی نیاوران ساری پذیرای علاقهمندان است.
گزارش از بنیامین مرشدی