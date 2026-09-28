معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال یکی از مزیت‌های کشور است، گفت: ایران باید با عبور از رشد خطی و دستیابی به رشد جهشی در فناوری‌های نوظهور، جایگاه نخست منطقه و جایگاهی تأثیرگذار در جهان را به دست آورد.

در اقتصاد دیجیتال باید به جایگاه اول منطقه برسیم

در اقتصاد دیجیتال باید به جایگاه اول منطقه برسیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در جلسه مشترک کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال و ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی، با اشاره به روند آموزش و پژوهش اقتصاد دیجیتال در دانشگاه‌ها گفت: روند خوبی در دانشگاه‌ها در زمینه آموزش و پژوهش اقتصاد دیجیتال طی شده و احکام خوبی نیز در برنامه هفتم پیشرفت در این زمینه وجود دارد. باور ما این است که اقتصاد دیجیتال یکی از مزیت‌های کشور است.

وی با اشاره به جایگاه نامناسب گذشته کشور در حوزه فضای مجازی در جهان خاطرنشان کرد: با تلاش‌های انجام‌شده طی سال‌های اخیر در مراکز علمی و دانشگاهی، جایگاه کشور در این زمینه بهبود یافته و باید این مسیر با قوت ادامه پیدا کند.

سیاستگذاری نباید قربانی اجرا شود

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به عملکرد قابل قبول ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی به‌عنوان یک ستاد میانی افزود: این ستاد هیچ‌گاه به مسائل حاشیه‌ای نپرداخته است.

عارف ادامه داد: همه شورا‌های بالادستی محترم هستند، اما انتظار ما این است که این شورا‌ها به وظایف خود بپردازند؛ زیرا در برخی موارد سیاستگذاری و اجرا در شورا‌های عالی با یکدیگر آمیخته می‌شود و در این میان سیاستگذاری است که قربانی می‌شود.

وی تأکید کرد: شورا‌های عالی باید در جایگاه تعیین سیاست‌های کلان باشند و اجرا در اختیار ستاد‌های میانی قرار گیرد.

در فناوری‌های نوظهور به رشد جهشی نیاز داریم

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به راهبرد‌های تعیین‌شده برای توسعه فناوری‌های نوظهور گفت: رهبر شهید انقلاب از اوایل دهه ۸۰ پیشرفت در زمینه چند فناوری نوظهور را در اولویت کشور قرار دادند. این راهبرد در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله گنجانده شد و دولت چهاردهم نیز پیشرفت در این حوزه را در اولویت خود قرار داده است.

عارف افزود: در این فناوری‌ها رشد ما خطی بوده، در حالی که دنیا رشد نمایی داشته است؛ بنابراین لازم است با همکاری ستاد سازماندهی و راهبری فضای مجازی و سایر بخش‌های کشور، در این زمینه به رشد جهشی دست پیدا کنیم.

وی پیشرفت در فناوری‌های نوین را به‌ویژه در شرایط کنونی کشور حیاتی دانست و گفت: پیشرفت در زمینه فناوری‌های نوین، مخصوصاً در شرایطی که کشور با اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی روبه‌روست، امری حیاتی است و به افزایش اقتدار کشور کمک می‌کند.

هدف‌گذاری برای جایگاه نخست منطقه

عارف تأکید کرد: ضروری است در زمینه پیشرفت فناوری‌های نوظهور هدف‌گذاری مشترکی داشته باشیم تا جایگاه اول منطقه و جایگاهی تأثیرگذار در دنیا را کسب کنیم. همچنین باید در زمینه فناوری‌های راهبردی دست برتر را در منطقه داشته باشیم.

سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی

در ادامه این جلسه سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: مأموریت کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت، تحقق سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی است.

وی افزود: در این زمینه از مشارکت حداکثری بخش خصوصی بهره‌مند هستیم و باور ما این است که بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

در ادامه جلسه، کلیات آیین‌نامه بند «خ» ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت در زمینه تأمین مالی بخش اقتصاد دیجیتال و همچنین برنامه تحول دیجیتال وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی به تصویب رسید.