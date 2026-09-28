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کتاب «قیام لله» نوشته مجتبی عربمازار یزدی، با محوریت کنش اجتماعی و مسئولیت مردم و بازخوانی مفهوم قرآنی قیام برای خدا و نسبت آن با زندگی امروز، در فرهنگسرای رسانه تهران رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، هسته اولیه کتاب از مجموعه جلسات مجتبی عربمازار یزدی با دانشجویان فعال دانشگاه صنعتی امیرکبیر شکل گرفته است. نویسنده در این جلسات با محور قرار دادن آیه ۴۶ سوره سبأ، معنای قیام، نسبت آن با جهاد، عدالت اجتماعی، نیت و مسئولیت مردم را بررسی کرده است. در ادامه کتاب نیز موضوعاتی، چون مشروطه و نهضت ملی شدن نفت، جهاد روایت، امر به معروف و نهی از منکر، عقلانیت، معنویت و نقش مردم مطرح میشود.
عربمازار یزدی درباره مسئله اصلی اثر معتقد است «قیام لله» نباید مفهومی انتزاعی باقی بماند؛ بلکه باید بتواند به دانشجو، طلبه و نیروی مؤثر اجتماعی برای مواجهه با مسائل واقعی کمک کند. از نگاه او، این مفهوم از زندگی خانوادگی و فعالیت فرهنگی تا اصلاح اجتماعی، اقتصاد، سیاست و مواجهه با مسائل بینالمللی قابلیت امتداد دارد.
یکی از بحثهای متفاوت کتاب به جایگاه رسانه در یک حرکت اجتماعی اختصاص دارد. نویسنده در «قیام لله» مینویسد: «رسانه فرع بر قیام نیست، جزء قیام است.»
بر همین اساس، بخشی از کتاب به «جهاد روایت» و نسبت «لله بودن» با فعالیت رسانهای اختصاص یافته است؛ مسئلهای که نویسنده آن را از دل تجربه قیام کربلا تا ضرورت حضور کنشگران امروز در میدان روایت دنبال میکند.
کتاب در بخش دیگری، «احتیاط بیجا» را یکی از آسیبهای جمعهای فعال انقلابی و جهادی معرفی میکند؛ احتیاطی که ممکن است به جای اصلاح شیوه عمل، به کنار کشیدن از میدان منجر شود.
«قیام لله» همچنین با پیوند دادن آیات ۴۶ سوره سبأ و ۲۵ سوره حدید، قیام مردم را با مسئله قسط و عدالت اجتماعی مرتبط میکند و از این منظر، مسئولیت مردم و نیروهای پیشرو جامعه را مورد بحث قرار میدهد.
مجتبی عربمازار یزدی متولد ۱۳۶۶، دانشآموخته مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی و توسعه سازمانی از دانشگاه صنعتی شریف است و در حوزه علمیه نیز تا سطح سه تحصیل کرده است. او سالها در حوزه فعالیتهای فرهنگی، تربیتی و آموزشی با دانشجویان و نوجوانان فعالیت داشته و «قیام لله» نیز تا حدی حاصل همین مواجهه با پرسشهای نسل جوان است.
کتاب «قیام لله» به قلم مجتبی عربمازار یزدی و با گردآوری سینا اکبری از سوی نشر بینالملل در ۳۰۷ صفحه، منتشر شده است.