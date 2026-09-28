به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، سرمربی تیم ملی گلبال نابینایان و کم بینایان آقایان، روز دوشنبه در حاشیه تمرین تیم ملی گلبال در مجموعه ورزشی تختی اردبیل اظهار کرد: این اردوی ماقبل آخر است و اردوی آخر را در روز‌های آینده در تهران برگزار خواهیم کرد تا با آمادگی کامل به رقابت‌های آسیایی برویم.

محمد بیدگلی ادامه داد: اردبیل به علت شباهت با ژاپن از نظر هوا در این فصل از سال، برای این اردوی آمادگی انتخاب شده است تا این شبیه سازی، آمادگی بیشتری را برای بازیکنان در پی داشته باشد.

وی در خصوص ترکیب اعضای تیم ملی گلبان نابینایان و کم بینایان آقایان نیز گفت: ۲ نفر از بازیکنان یعنی حسن جعفری و محمد پرنیا از اردبیل و بقیه از استان‌های تهران، اصفهان، کرمان هستند.

سرمربی تیم ملی گلبال نابینایان و کم بینایان آقایان افزود: در آخرین دوره رقابت‌های پاراآسیایی رتبه سوم را کسب کرده بودیم و به طور کلی در جهان رتبه ششم تا هفتم را داریم.