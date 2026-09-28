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دبیر مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها از انتخاب اردبیل به عنوان میزبان هشتادمین اجلاس مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها با عنوان «شوراها پیشران مدیریت یکپارچه شهری» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، ابراهیم علیپور روز دوشنبه اظهار کرد: این مجمع مشورتی با حضور مسئولان و روسای شورای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در اردبیل برگزار میشود.
وی بخشی از مدیریت را مربوط به مدیریت شهری دانست که حرکتی آهسته و آرام داشته و نتیجه اقدامات و تصمیمهای مرتبط در آینده بروز مییابد و افزود: نقطه ضعف مدیریت شهری در ارتباطات است، اصحاب رسانه آنچنان که باید به مدیریت شهری توجه ندارند، در حالی که این قشر باید با چنین موضوع مهمی ارتباط معنادار داشته باشند.
دبیر مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها با اشاره به اینکه شوراها محل خرد جمعی، تصمیم جمعی و کار جمعی هستند، ادامه داد: تا زمانی که بستر فرهنگی فراهم نباشد، شوراها نمیتوانند کاری به پیش ببرند و از همین رو اصحاب رسانه باید ضمن شفافیت و مطالبهگری کمک حال باشند تا امید به زندگی، نشاط اجتماعی و حس تعلق به محله و شهر در بین مردم تقویت شود.
علیپور با تاکید بر تقویت مشارکت اجتماعی با محلهمحوری، مسجدمحوری و آموزشهای شهروندی، بیان کرد: این حوزه بودجه چندانی ندارد و از همین رو به آن چندان توجهی نمیشود و از همین رو نیازمند توجه و فعالیت مصلحانه است.
وی ویژگی اعضای شوراها را شرافت کاری دانست و اضافه کرد: با وجود تغییر ساختار و قوانین این خلا همچنان پابرجا است و از همین رو به افرادی نیاز داریم که در قالب شوراهای اسلامی شهرها به نیابت از جمع به مسائل ورود کنند.
دبیر مجمع مشورتی روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها تصریح کرد: دولت بدون قانون مدیریت یکپارچه شهری برخی از وظیفههای خود را داوطلبانه به شوراها واگذار کرده، اما منابع مالی لازم را در اختیار قرار نداده، در حالی که منابع شهرداریها محدود است.
علیپور با اشاره به شرایط ویژه حاکم بر کشور و ضرورت حفظ انسجام و تقویت مودت در راستای افزایش تابآوری جامعه، عنوان کرد: در این راستا اصحاب رسانه باید اعضای شوراهای اسلامی شهرها کمک کنند تا با مردم ارتباط منطقی بگیرند.
رییس شورای اسلامی شهر اردبیل نیز با اشاره به اهمیت میزبانی این رویداد کشوری گفت: امروز شهرها بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت هماهنگ، تصمیمگیری مشترک و استفاده از ظرفیت همه دستگاهها و نهادهای موثر در اداره امور شهری هستند؛ در سالهای گذشته با تصمیمهای آنی مدیریت شهری پیش رفته که در برخی موارد موفق بوده و در سایر موارد هزینه این نوع تصمیمگیری پرداخت شده است.
میرمحمد سیدهاشمی افزود: شوراها به عنوان نهاد منتخب مردم میتوانند در ایجاد هماهنگی و تبدیل مسائل مشترک شهرها به راهکارهای مشترک، نقش پیشران داشته باشند و تجربههای جهانی نیز نشان دهنده موفقیت مدیریت یکپارچه است و این اجلاس هم برای دوری از نگاه جزیرهای در مدیریت شهری برگزار میشود و بحث این است که بعضی مدیریتها به شوراهای شهر سپرده شود.
وی بیان کرد: انتخاب رویکرد «شوراها پیشران مدیریت یکپارچه شهری» برای این اجلاس، بیانگر ضرورت عبور از نگاههای جزیرهای در مدیریت شهری است؛ بسیاری از مسائل شهری از حمل و نقل و محیط زیست گرفته تا بحران مسکن، بودجه، خدمات عمومی و مسائل اجتماعی محدود به یک دستگاه یا یک شهر نیست و به همکاری و همافزایی در سطوح مختلف محلی، استانی و ملی نیاز دارد.
رییس شورای اسلامی شهر اردبیل اضافه کرد: چهار کارگروه فرهنگی و اجتماعی، سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، توسعه و عمران شهری و حقوقی و اقتصادی مجموعهای از مسائل واقعی و مبتلابه مدیریت شهری را بررسی خواهد کرد و تلاش میشود مباحث از سطح کلیگویی فراتر رفته و به راهکارهای اجرایی، سیاستی و تقنینی منتهی شود.
هاشمی عنوان کرد: بر اساس دستور کار اجلاس، کمیسیون فرهنگی و اجتماعی موضوعاتی همچون نقش شوراها و مدیریت شهری در شرایط جنگ، بحران و دوره پساجنگ، مدیریت اطلاعات و افکار عمومی، مقابله با شایعات و اخبار جعلی و تقویت ارتباط مستقیم مدیریت شهری با شهروندان و رسانهها را بررسی خواهد کرد.
وی ادامه داد: یکی از درسهای مهم شرایط بحرانی این است که تابآوری شهر تنها به استحکام کالبدی و زیرساختی محدود نمیشود؛ سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، اطلاعرسانی مسئولانه و حفظ انسجام میان شهروندان نیز بخش مهمی از تابآوری است و به همین دلیل شعار «مودت اجتماعی در شهرها، پشتوانه تابآوری ایران اسلامی» شعار این اجلاس انتخاب شده که البته تشریفاتی نیست و میتواند مبنای توجه جدیتر به سرمایه اجتماعی در سیاستگذاری شهری باشد.
رییس شورای اسلامی شهر اردبیل همچنین توسعه فضای سبز و کمربند سبز شهری را از دیگر محورهای مهم اجلاس هشتادم عنوان کرد و گفت: تغییرات اقلیمی، محدودیت منابع آب و افزایش مخاطرات زیست محیطی، مدیریت شهری را ناگزیر کرده است که الگوهای سنتی توسعه فضای سبز را بازنگری کند و از این رو استفاده از گونههای گیاهی سازگار با اقلیم، مدیریت مصرف آب، حفاظت از اراضی کمربند سبز و همکاری میان شوراها، شهرداریها و دستگاههای ملی و استانی در اجلاس بررسی خواهد شد.
هاشمی افزود: موضوع تابآوری در برابر جنگ، بحران و حوادث نیز از محورهای اساسی کمیسیون توسعه و عمران شهری است؛ تداوم خدمات عمومی، تابآوری شبکههای حیاتی، زیرساختهای شهری، حمل و نقل عمومی و الزامات شهرسازی و معماری تابآور از جمله موضوعاتی هستند که باید بانگاه آیندهنگرانه مورد توجه قرار گیرند.
وی با اشاره به اهمیت مسائل اجتماعی و اقتصادی شهرها بیان کرد: موضوع تسهیل ساخت مسکن کوچک برای زوجهای جوان نیز در این اجلاس بررسی خواهد شد که ابعاد مختلفی از تامین زمین و منابع مالی تا اصلاح ضوابط، مشوقهای شهرسازی، مشارکت بخش خصوصی و ایجاد ساز و کار همکاری میان شهرداری، دستگاههای دولتی، بانکها و سایر نهادهای مرتبط را شامل میشود و هدف این است که ظرفیت شوراها و مدیریت شهری برای کمک به حل یکی از دغدغههای مهم نسل جوان درقالب پیشنهادهای مشخص سیاستی و تقنینی فعال شود.
رییس شورای اسلامی شهر اردبیل با اشاره به محورهای کارگروه حقوقی و اقتصادی، اظهار کرد: مدیریت شهری بدون پشتوانه مالی پایدار، بدون شفافیت و تعیین دقیق حدود مسئولیتها نمیتواند ماموریتهای خود را بهدرستی انجام دهد و از این رو بررسی آثار شرایط بحرانی بر منابع و مصارف شهرداریها، اولویتبندی بودجه برای استمرار خدمات ضروری، حدود صلاحیت مراجع نظارتی و همچنین آثار واگذاری وظایف جدید به شهرداریها از جمله موضوعاتی است که در این اجلاس مورد بحث قرار میگیرد.
سیدهاشمی تاکیدکرد: انتظار داریم که هشتادمین اجلاس مجمع مشورتی شوراها تنها محل طرح مسائل نباشد و حتی در دستور کار رسمی اجلاس نیز بر این موضوع تاکید شده است و برای هر محور، ارائه شرح مساله، آثار آن بر شهروندان، مبانی قانونی، تجربیات شهرهای عضو، راهکارهای کوتاهمدت، پیشنهادهای سیاستی و تقنینی، دستگاه مسئول و حتی متن پیشنهادی مصوبه، بیانیه یا مطالبه مجمع پیشبینی شده است.
وی گفت: اردبیل از حضور روسای شوراهای اسلامی کلانشهرها و مراکز استانها استقبال میکند و امیدواریم این اجلاس علاوه بر تقویت ارتباط و همدلی میان شوراهای کشور، به شکلگیری ادبیات مشترک، تصمیمهای عملیاتی و مطالبات منسجم در حوزه مدیریت شهری منجر شود.
رییس شورای اسلامی شهر اردبیل اضافه کرد: باور داریم هر اندازه هماهنگی میان شوراها، شهرداریها، دستگاههای اجرایی، نهادهای قانونگذار و شهروندان بیشتر شود، ظرفیت شهرهای ایران برای مواجهه با بحرانها و حرکت در مسیر توسعه پایدار نیز افزایش خواهد یافت.
سیدهاشمی عنوان کرد: شوراها باید صدای مسائل واقعی شهروندان و حلقه پیوند میان جامعه و مدیریت شهری باشند؛ اگر این ظرفیت در چارچوب مدیریت یکپارچه شهری بهدرستی فعال شود، میتوان از تجربههای هر شهر برای حل مسائل شهرهای دیگر استفاده کرد و گامهای موثرتری برای ساختن شهرهایی تابآور، زیستپذیر و برخوردار از سرمایه اجتماعی برداشت.
شهردار اردبیل در ادامه نشست اظهار کرد: درخواست زیادی نداریم و از دولت میخواهیم هر آنچه که در قانون در مورد حق شهرداریها آمده است را پرداخت کند؛ نباید دولت در شرایط کنونی کشور دست در جیب شهرداریها بگذارد.
محمود صفری افزود: بر اساس ماده ۴۲، ۱۲ در هزار ارزش افزوده ناشی از گمرک باید به شهرداریها اختصاص یابد که در گذشته به حساب وزارت کشور واریز میشد و از آنجا بین شهرداریها توزیع میگردید که برخی از تجهیزات مورد نیاز شهرداری اردبیل از همین محل خریداری شد، اما امسال مبلغ به خزانه واریز شده است و سهم شهرداریها را پرداخت نکردهاند.
وی بیان کرد: همچنین بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی، بیش از ۴۰ درصد درآمد ناشی از جرایم باید به شهرداریها اختصاص یابد که چندین سال است از این محل پرداخت خاصی صورت نگرفته است؛ البته تا پیش از راهاندازی اتاق کنترل ترافیک، اطلاعی از سهم شهرداری نداشتیم.
شهردار اردبیل اضافه کرد: این منابع درآمدی صرف نصب دوربین، خطکشی معابر و مدیریت ترافیک شهری میشود و انتظار میرود روسای شوراهای اسلامی شهرها در اجلاس پیشرو پیگیر موضوع باشند.
صفری عنوان کرد: با خرید ۱۰ هزار تن قیر میتوانیم ۲۰۰ هزار تن آسفالت تولید کنیم که هزینه آن در شرایط کنونی ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال میشود؛ از همین رو درخواست تهاتر قیر به قیمت بورس را دادیم که با دریافت مجوز شورا و تایید نهادهای نظارتی، الان مشکلی در این زمینه نداریم و برگزاری این اجلاس فرصت خوبی برای به اشتراک گذاشتن تجربههای این چنینی و مسائل مبتلابه است.