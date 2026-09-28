نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گسترش مشمولان طرح حمایتی «یسنا» به هفت دهک درآمدی، از تحقق ۱۸ تا ۲۵ درصدی واگذاری زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، فاطمه محمدبیگی در گفت‌وگوی زنده خبر 20 شبکه قزوین به تشریح آخرین وضعیت بسته‌های حمایتی فرزندآوری و قانون جوانی جمعیت پرداخت و اظهار داشت: طرح حمایتی «یسنا» در قالب کالابرگ الکترونیکی ویژه مادران باردار و کودکان زیر ۲ سال تعریف شده که در راستای ماده ۲۴ قانون جوانی جمعیت (مصوب سال ۱۴۰۰) با هدف ارتقای سلامت و پیشگیری از سوءتغذیه مادر و کودک اجرایی شده است.

وی با اشاره به تغییرات اجرایی این طرح افزود: این طرح ابتدا برای سه دهک پایین درآمدی به اجرا درآمد، اما از مردادماه دامنه شمول آن گسترش یافته و به هفت دهک درآمدی یارانه‌بگیر رسیده است که اقلام کالابرگی متنوع‌تری را نسبت به کالابرگ معیشتی عادی پوشش می‌دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان و فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم اجرای کامل تمامی ۷۳ ماده قانون جوانی جمعیت از سوی دولت تصریح کرد: موضوعاتی نظیر واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا، تخصیص خودرو به مادران و مشوق‌های فرهنگی–اجتماعی از مطالبات جدی مجلس از دستگاه‌های اجرایی است.

محمدبیگی در خصوص روند پیشرفت واگذاری زمین به متقاضیان قانون جوانی جمعیت گفت: بر اساس بررسی‌ها و مستندات دیوان محاسبات، میزان تحقق این تکلیف قانونی در سطح کشور و استان به‌طور کلی بین ۱۸ تا ۲۵ درصد بوده است. اگرچه قرعه‌کشی‌ها انجام شده و بخشی از اراضی به واجدان شرایط تخصیص یافته، اما دغدغه و مطالبه اصلی ما ورود دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تأمین انشعابات آب، برق، گاز، صدور مجوزهای ساخت، عوارض شهرداری و تراکم است تا خانواده‌ها در زمان ساخت و سکونت با مشکل مواجه نشوند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: به منظور ارزیابی موانع و تسریع در این روند، جلسات متعددی با مدیران کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و معاونت عمرانی در سطح استانی و ملی برگزار شده و به‌زودی وزیر راه و شهرسازی نیز برای ارائه گزارش و پاسخگویی پیرامون واگذاری اراضی قانون جوانی جمعیت در مجلس حضور خواهد یافت.